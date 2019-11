Expertos de ONU piden "acciones urgentes" contra la violencia de género

Un grupo de expertos de la ONU pidió este lunes a todos los Estados llevar a cabo "acciones urgentes" para abordar el "escalofriante" impacto que tiene la violencia sexual en los derechos humanos de las mujeres.



Con motivo de la celebración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer los expertos de las Naciones Unidas difundieron un comunicado en el que afirman: "En los últimos años, a través de campañas como #MeToo o #Niunamenos, las voces de las supervivientes de violaciones han puesto el foco en este tema, del que se ha llegado a tal nivel que ya no puede ser silenciado o ignorado".



Entre los expertos figura la presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Hilary Gbedemah.



Además de los Estados, los expertos señalan que organizaciones internacionales y de la sociedad civil, así como mecanismos de control independientes, también deben contribuir activamente en terminar con la violencia contra las mujeres.



Respecto a la violación, el comunicado recordó que éste es uno de los crímenes que menos se denuncian, debido a factores como los estereotipos o los sistemas judiciales que hacen una definición de la violación basada en el uso de la fuerza.



"Los sistemas penales que adoptan definiciones de violación basadas en la fuerza a menudo requieren evidencia de que el criminal usó la coerción y que la víctima no pudo defenderse. Ante ello, la carga recae sobre la mujer para demostrar que se resistió y, si no pudo hacerlo, la víctima queda estigmatizada", explicaron.



En coincidencia con la celebración de este día internacional, alrededor de un centenar de mujeres se concentraron ante la sede europea de las Naciones Unidas para pedir el fin de la violencia machista en el mundo.