Federación niega a Jalisco acceso a compras consolidadas de medicinas

La decisión de López Obrador se da luego de que Enrique Alfaro confirmó que su gobierno no se adhiere al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Un día después de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmara que su gobierno no se adhiere al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), este sábado fue informado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que Jalisco no estará incluido en la compra consolidada de medicamentos, por lo que lo hará solo.

López Obrador realizó una nueva gira por Jalisco y, una vez más, esta se dio a mitad de desacuerdos con el gobernador Alfaro. Según fuentes del gobierno jaliciense, el resultado final no se generó por una negociación sino que fue decisión del Ejecutivo federal que Jalisco quede fuera de las compras consolidadas, aunque a cambio accede a la firma del convenio de no adhesión al Insabi. El próximo año deberán revisarán el esquema, señaló el gobierno estatal.

Durante la visita presidencial a Lagos de Moreno, AMLO comunicó al gobernador que Jalisco mantendrá la administración de la infraestructura de salud y de su personal. Alfaro estaba dispuesto a que la compra de medicinas e insumos para clínicas y hospitales del estado quedara en manos del gobierno federal.

Alfaro Ramírez explicó también que en breve conversación con López Obrador analizaron algunos puntos de la no adhesión de Jalisco al Insabi, por lo que uno de los asuntos pendientes era cómo se comprarán las medicinas e insumos para las clínicas y hospitales en la entidad.

Sin embargo, refirió que el mismo jefe del Ejecutivo le comunicó que será hasta el próximo año, cuando revisen el modelo nuevo de adquisición de medicamentos cuando se decida si la entidad entra o no en el esquema.

La noche del viernes el gobernador de Jalisco reiteró en mensajes en sus redes sociales su decisión de no adherirse al esquema del gobierno federal en materia de salud, donde refirió que: la decisión se tomó luego de "tres días de trabajo intenso", y Jalisco "defendió su postura y logró un acuerdo general para la coordinación en el esquema de no adhesión". Alfaro Ramírez aseguró que con la decisión adoptada "mantendremos nuestra infraestructura, nuestro presupuesto, nuestro personal y nuestra responsabilidad en el sector salud. Así sumaremos esfuerzos con la federación para garantizar la gratuidad y el acceso universal a los servicios de salud de los jaliscienses". Sin embargo y tras la decisión del presidente de no apoyar a Jalisco en la compra de medicinas, el gobierno de Jalisco deberá cubrir por sí mismo el abasto de medicamentos para sus centros de salud.

Como ya es costumbre, el gobernador de Jalisco y el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dieron durante la jornada de ayer un nuevo abrazo con promesas mutuas de cooperación y, una vez más, esto pasó a mitad de diferendos entre el Presidente y este, el único gobernador de extracción no panista que hace contrapeso a la 4T.

Esta vez el motivo de la reunión, en tierra jalisciense, se dio en el marco de la inauguración del cuartel para la Guardia Nacional en Tepatitlán de Morelos.

Atrás quedaron (otra vez) las polémicas surgidas, como la controversia desatada en Jalisco con el superdelegado de AMLO en la entidad, Carlos Lomelí, así como cuando en marzo de 2019 Alfaro comunicó que el estado necesitaba del apoyo de la Presidencia para concluir la obra de la Línea 3 del Tren Ligero, dado el recorte presupuestal para Jalisco.

Haciendo a un lado esos asuntos, Alfaro Ramírez y López Obrador expresaron que trabajarán por el bien de Jalisco y México, por lo que se comprometieron a brindarse apoyo y solidaridad mutuos.

"Hay quienes siguen pensando a estas alturas que entre el gobierno de la República y el gobierno del estado, muy en especial entre el presidente de México y el gobernador de Jalisco, hay algún tipo de disputa”.

El presidente tiene mi respeto y mi admiración, tiene mi respaldo para empujar juntos la transformación del país", expresó el gobernador de Jalisco, al subrayar que se podrán tener diferencias con el presidente "en algún tema"; sin embargo, aclaró que "eso no significa que vamos a regatear jamás el apoyo para que México salga adelante".

havh