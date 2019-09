Felicitan a Sheinbaum por no meter mano

En el Congreso de la Ciudad, los diputados de oposición están tan contentos por los recientes cambios que no perdieron tiempo para reconocer y felicitar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por no meter las manos en el proceso de renovación de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política. Y es que si no se hubiese respetado la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso capitalino sería imposible que el panista Mauricio Tabe ocupara la presidencia de la Jucopo, y el perredista Jorge Gaviño, la vicepresidencia de la Mesa Directiva, que está liderada por la morenista Isabela Rosales. En tanto que el PRI estará representado por Guillermo Lerdo de Tejada. El panista Tabe consideró que Sheinbaum tuvo fuerza de voluntad y se aguantó las ganas de meter las manos en el proceso. Los coordinadores del PRD, PES, PT y PVEM se sumaron a la felicitación y al reconocimiento al coordinador de Morena, Ricardo Ruiz, por los acuerdos logrados durante su presidencia que concluyó el domingo, que sin lugar a dudas dejó mucho qué desear. Por lo pronto los legisladores ya tienen algo que presumir: no pelearse por el hueso, como ocurre en otros estados.

Llegan amigos de morenistas a puestos claves

En el Congreso de la Ciudad de México optaron por ascensos en vez de contrataciones. Sí, los diputados locales avalaron los nombramientos de Alfonso Vega González, como Oficial Mayor, y Julio César Fonseca Ortega, como titular de la Unidad de Transparencia, plazas que estaban acéfalas tras las salidas de Javier González Garza y Judith Vázquez, funcionarios a quienes les cortaron la cabeza en julio pasado bajo el argumento de pérdida de confianza, o por lo menos eso fue el pretexto para darles las gracias. Lo extraño, nos dicen los que saben de temas legislativos, es que Vega González era secretario técnico de la Comisión de Presupuesto que preside la diputada de Morena, Guadalupe Morales, y Fonseca, secretario técnico de la diputada Guadalupe Aguilar Solache, también morenista. Entonces habría que preguntarnos si están poniendo en esos puestos claves de Donceles a los mejor calificados o sólo a los amigos y conocidos de los pejistas. Sean peras o manzanas los exsecretarios ya recibieron sus nombramientos. ¿Cómo les irá?

¿Qué traman las Barrios?

Alejandra Barrios y su hija Diana Sánchez han sido históricamente favorecidas con los programas de reordenamiento: apoyos económicos, predios, plazas y programas sociales, que les ha dado, a manos llenas, el Gobierno capitalino. Ahora, con el nuevo Gobierno, el de Claudia Sheinbaum, traman algo al impulsar la iniciativa Chambeando Ando que se cocina en el Congreso local. Sí, con las manos en la cintura, las señoras Barrios movilizaron a cientos de vendedores ambulantes para presionar y mostrar músculo a los diputados, quienes por lo pronto analizarán si se regula el comercio informal o no; incluso las dirigentes entregaron varias cajas llenas de hojas y 40 mil firmas que respaldan su intención de legalizar su trabajo. Nos dicen que quieren seguir lucrando con sus representados, que por cierto la mayoría no vive en la Ciudad de México y que no llegan ni a los 5 mil. Así las cosas.

