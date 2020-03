Figueroa regresa a escena

El que regresó a escena, y no para que le aplaudan, es el exjefe del Sindicato de Bomberos, Ismael Figueroa, quien tendrá que presentarse a declarar ante la Procuraduría capitalina por casos de desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, amenazas laborales y hasta por una investigación por el asesinato a un compañero de trabajo que estaba formando un sindicato independiente al que operaba Figueroa. Quien recuerda a Figueroa sabe que formó un imperio en el sindicato de los bomberos durante la administración de Miguel Ángel Mancera; hacía y deshacía en el heroico cuerpo, pues se llevaba, y de a cuartos, con el equipo cercano al ahora senador perredistas, que lo solapó en sus múltiples fechorías. Nos dicen que aunque es una orden de presentación para declarar la que se giró, Figueroa no puede dejar de asistir, pues de hacerlo se convertiría en una orden de aprehensión y ahí es donde comenzarían a cobrarle cada una de las cuentas que tiene pendientes con la justicia. Quienes lo conocen saben que no se presentará, pues está en calidad de prófugo. ¿Tendrá el cinismo de aparecer?

Ahora a quién van a culpar

El tema de la reconstrucción sigue siendo un gran problema para la administración de Claudia Sheinbaum, puesto que siguen hallando irregularidades, y en esta ocasión, tal parece, no podrán echarle únicamente la culpa a Miguel Ángel Mancera. Y es que la Auditoría Superior de la Ciudad de México encontró que de 14 inmuebles beneficiados con recursos del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México (FIRI) en 2018, solamente cinco de ellos justificaron en alguna medida el uso de recursos públicos durante dicho ejercicio fiscal. Nos dicen que algunos corresponden al Multifamiliar Tlalpan, ése que recientemente entregó la Jefa de Gobierno a principios de febrero. Fue ahí donde se encontró la mayor cantidad de faltantes documentales. El dictamen para acreditar daños en el inmueble y su inclusión en la Plataforma CDMX, son solo algunos de ellos. Según los que saben del tema, esto derivó en un ejercicio de recursos por 219 millones de pesos en exceso, respecto de una muestra de 544 millones de pesos, representante del 46.5 por ciento del presupuesto del FIRI ejercido durante ese año, que el Fideicomiso no aclaró. Así las cosas, poca transparencia y desaparición de recursos en un tema tan sensible como la reconstrucción. ¿Ahora a quién van a culpar?

¿Quién manda en el Congreso?

Muy criticados han sido los diputados morenos del Congreso de la Ciudad de México por hacer todo lo que les ordena la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sin considerar que afectan a las mujeres, quienes en un momento fueron la prioridad de la 4T. Y es que acabaron con la gratuidad de los Centros de Atención y Cuidado Infantil. Algo que sin duda pega, y mucho, a las mujeres capitalinas de escasos recursos. Resulta que diputados de Morena, según ellos a petición de la Jefa de Gobierno, aprobaron quitarle el subsidio a los CACI que en su mayoría son utilizados por mujeres que tienen que dejar a sus hijos para salir a trabajar y ganar dinero para su manutención. Esa situación la manifestó la oposición en el Congreso; sin embargo, los legisladores de AMLO hicieron oídos sordos y aprobaron el dictamen como lo ordenó la Jefa, pues todo mundo sabe que ella es la que les mueve los hilos.



