Firme, preponderante; retroceso en telecomunicaciones

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) necesita permanecer fuerte para hacer valer las medidas aprobadas por el Congreso para generar condiciones equitativas en el mercado. Por ello, la definición de su estructura de gobierno resulta clave. Resulta que recientemente se dio a conocer que al cierre de 2019 se registró un proceso de reconcentración del mercado en ingresos para el segmento móvil.

Por supuesto que Telcel, la joya de la corona del jugador preponderante, concentra ya el 71.6% de los ingresos al cierre de 2019.

El problema con este escenario, en donde se compite en apariencia, pero se concentra y acrecienta mercado en los hechos, es que también disminuyen los incentivos para invertir, un lastre para la economía en estos tiempos. Algo está sucediendo con la regulación que ya no es suficiente para generar estos ansiados equilibrios para el consumidor. Así, no resulta extraño, además, que algunos competidores del Preponderante comiencen a aumentar precios porque si no pueden competir entonces comienzan a descremar su propio mercado. Son pocos los casos de compañías con grandes inversiones como izzi que anuncian ajustes en sus tarifas en un intento por seguir creciendo en participación y generar mayor lealtad con sus clientes.

Esta situación, no obstante, resulta en una pérdida para todos, claro, menos para el preponderante, por supuesto. Pierden los consumidores, los competidores del preponderante reducen márgenes y la autoridad comienza a perder control.

Mujeres y PIB. Con base en cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), 22 millones 36 mil mexicanas aportan a la economía nacional 37.7 mil millones de pesos diarios, representando el 40% de la fuerza laboral total del país, dijo hoy en un informe GetNinjas, la aplicación para contratación de oficios más grande de América Latina. Sin embargo, a pesar de su peso en la economía, la participación femenina en el mercado laboral se complica a la hora de buscar proyectos independientes, o aquellos tradicionalmente reservados a los hombres. De esta forma, según datos de GetNinjas, sólo el 2.5% de las mujeres que se emplean lo hacen en el área de construcción. Inclusive, oficios “unisex”, como la organización de eventos, sólo tienen en su plantilla al 15.5% de mujeres, y el resto son hombres. Las categorías al alza en donde las mujeres encuentran un mayor espacio para desarrollarse son el catering, la logística y el diseño arquitectónico.

MÉNDEZ SE INTEGRA A ECIJA. A sólo unos meses de su entrada en México. la firma legal ECIJA incorpora a Adalberto Méndez López como responsable del área de Derechos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa. Con esta incorporación, la oficina de ECIJA en Ciudad de México se posiciona como la primera firma legal de ese país en abrir esta práctica. Esta incorporación se da en un momento de la promulgación del próximo tratado vinculante que actualmente discute la Organización de las Naciones Unidas para regular en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de corporaciones transnacionales y otras entidades empresariales.

BIRMEX Y LAS EMPRESAS FANTASMA. Birmex, institución federal dedicada a la investigación y el desarrollo de vacunas, pagó recursos públicos por $213 millones de pesos a cinco empresas fantasma en sólo 17 meses, entre 2014 y 2016, de acuerdo con una amplia investigación de la organización Impunidad Cero. De acuerdo con la investigación sustentada en solicitudes de información, los expertos de Impunidad Cero dieron a conocer hoy que los 213 millones que pagó Birmex a empresas fantasma es el monto pagado más alto por un ente federal, sólo por debajo del IMSS. Estos pagos se concentraron en dos empresas fantasma (una de ellas es la mayor facturera identificada en el estudio, Interacción Biomédica). Birmex realizó 141 pagos a empresas fantasma, se simularon a partir de aspectos relacionados con la construcción o compra de mobiliario.

