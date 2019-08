Fuerza Aérea entregará a tiempo los Libros de Texto Gratuitos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio este jueves el banderazo de salida a las aeronaves de la Fuerza Aérea que distribuirán los Libros de Texto Gratuitos, los cuales se entregarán a tiempo, afirmó el mandatario.

“Se cumple con este compromiso de entregar los libros a tiempo en todas las escuelas de México”, dijo al encabezar la ceremonia en la base aérea ubicada en Santa Lucía, Estado de México, desde donde se transportarán 176 millones de ejemplares a todo el territorio nacional.

No obstante, cabe señalar discrepancias en el monto del ahorro en la impresión del material educativo, dijo que fue extraordinario lo que se logró para este ciclo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó que se invirtieron 400 millones de pesos y Hacienda, mil millones, “cifra que ya vamos a ajustar”, enfatizó.

“Lo importante es que hubo ahorros y así tenemos que actuar, cuidando el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado de nuestro pueblo”, subrayó el Ejecutivo federal, acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda, y de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

Momentos antes de que despegaran dos aeronaves Caza y un Hércules cargados con los libros, el mandatario sostuvo que este propósito se cumplió “porque actuamos todos juntos, porque nos ayudamos mutuamente”.

También “porque tenemos el respaldo, el apoyo de dos instituciones fundamentales del Estado mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, dos pilares que sostienen la estabilidad política, económica y social en nuestro país”.

López Obrador agradeció a marinos, a soldados, y a los servidores públicos de todas las secretarías que ayudaron a cumplir en tiempo y forma el compromiso de hacer llegar los libros a todos los estudiantes de nivel básico y a los de escuelas especiales.

Aseveró que ya no ocurre lo que en ciclos escolares anteriores en que los libros llegaban tarde a los planteles, pues “había la mala costumbre de que llegaban tarde los libros para los pueblos indígenas; ahora hay equidad, todos somos iguales”.

Por otra parte, AMLO aclaró que la Cartilla Moral no es asunto religioso y será entregada sólo a maestros. “Que no se confunda, no es un asunto religioso esto el mismo Alfonso Reyes lo explica, son valores universales que vienen desde antes de la aparición de Jesucristo, esto tiene que ver con los griegos”, explicó.