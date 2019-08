Fuga por ataque a poliducto de Pemex; “no quieran jugar a las vencidas”, advierte Andrés Manuel López Obrador a huachicoleros

Andrés Manuel López Obrador advirtió a los huachicoleros del país que no se atrevan a jugar a las vencidas con él, en alusión a la aparición de una mega fuga provocada por estos ladrones de combustible en el municipio de Nextlalpan, Estado de México.

El amago presidencial coincidió con la llegada de información a nuestro diario, en el sentido de que los efectos positivos de los operativos antihuachicol ordenados por AMLO, en principio muy buenos, están reduciéndose debido a que los delincuentes tratan de adaptar sus acciones al nuevo esquema de vigilancia, particularmente en un extenso territorio que incluye parte del estado de México y de Hidalgo. Los huachicoleros estarían incursionando en el ataque a los ductos de gas, lo que explicaría la avería que provocaron en Nextlalpan.

Al menos 3 mil habitantes de la colonia Santa Inés y comunidades aledañas del citado municipio fueron desalojados durante la madrugada de este viernes de sus hogares por indicaciones de Protección Civil del Estado de México. La fuga de gas provocada por los delincuentes resultó muy peligrosa puesto que el poblado de Santa Inés es ahora una serie de unidades habitacionales y en las cercanías hay otras zonas urbanas. Un borbotón enorme de agua generada por los cuerpos de emergencia para evitar una explosión hizo aún más espectacular el suceso.

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, alrededor de las 3 de la madrugada se reportó una fuga de gas en el kilómetro 717 del Poliducto Cactus-Guadalajara, uno de los que fue blanco de ataque en enero, durante las primeras etapas del operativo ordenado por el presidente. Elementos de Seguridad Física de Pemex, Protección Civil y Bomberos de Nextlalpan y de municipios cercanos, así como Protección Civil estatal sumaron esfuerzos para resolver la fuga y evitar una tragedia.

Los primeros 700 habitantes fueron trasladados a un albergue en San Pedro Mexcaoltenco, casi de inmediato y otros 2 mil debieron dejar preventivamente sus hogares.

Pemex cerró ductos y comenzó a generar espectaculares cortinas de agua para evitar la explosión del gas, de acuerdo con un comunicado de la empresa productiva del estado. Se previó que este sábado el poliducto estaría completamente sellado.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Plan DN-III en tanto estos trabajos quedaran concluidos.

Este día el presidente Andrés Manuel López Obrador inició una gira de trabajo por otro estado (Puebla), que también ha destacado por lo extendido de las actividades huachicoleras. Desde allí envió el mensaje a todos aquellos que se dedican a esa actividad: “no quieran jugar a las vencidas; siguen ahí, pero les mando decir a los que se dedican a esta actividad que recuerden que soy muy perseverante, soy muy terco y que no quieran jugar a las vencidas, porque no voy a quitar el dedo del renglón”. Asimismo, recordó que se tomaron medidas antihuachicol, “se robaban 800 pipas diarias de gasolinas, 80 mil barriles diarios de gasolinas, y estaba hasta contabilizado por Hacienda el robo y nada más se hacía el descuento. ¿Saben cuánto significó eso el año pasado?: Sesenta y cinco mil millones de pesos que dejaban de entrar a la hacienda pública”.

Señaló que esa fuga de recursos públicos ya se está corrigiendo (actualmente se contabiliza sólo el equivalente a 40 pipas de combustible robado al día) pero que “no se ha podido terminar del todo”.

Volvió a mencionar que su gobierno está decidido a acabar con la idea de que es válido robar, justificándolo en la corrupción gubernamental: “¿Saben por qué había esos robos?, porque arriba se daba el mal ejemplo. La gente abajo decía que si roban arriba, ¿por qué no voy a robar yo?” Pero ya eso se terminó”.

Y el presidente reiteró que a los jóvenes, un sector que se ha introducido al robo y distribución de combustible robado, se les están abriendo opciones como las becas de aprendiz, para que “ya no te metas a las bandas, que no te enganchen para que no sufra tu familia, sobre todo que no sufra tu madre, porque son las mamás las que más sufren por lo que hacen los hijos, por el amor tan grande y sublime que le tienen las madres a los hijos. Entonces, hay opciones ahora”.