Gaby López consigue último Top 20 del 2019

Gaby López concluyó en el sitio 16 en el último torneo de la temporada de la LPGA, en el Volunteers of American Classic que se jugó en The Colony, Texas, donde la también mexicana María Fassi terminó en el lugar 70 de la clasificación.

Gaby López concluyó en el sitio 16 en el último torneo de la temporada de la LPGA, en el Volunteers of American Classic que se jugó en The Colony, Texas, donde la también mexicana María Fassi terminó en el lugar 70 de la clasificación.

López con un última ronda de par de campo (71 golpes) y suma de 279golpes (-5) compartió el sitio 16 con otras cinco golfistas. Mientras Fassi no se pudo recuperar y repitió tarjeta de 77 impactos para concluir con un total de 291 (+7) en el lugar 70 del certamen.

Como campeona del torneo quedó la estadunidense Cheyenne Knight con un total de 266 golpes (-18).

PGA TOUR. El mexicano Carlos Ortiz culminó en el sitio 37 en el torneo Shriners Hospital of Children Open en Las Vegas, Nevada, con un total de 271 golpes (-13). Como campeón resultó el estadunidense Kevin Na con 261 (-23).