Galardona la SFP a estudiante del TecNM con Premio Nacional de Contraloría Social

En el marco de la onceava edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2019, el estudiante del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Durango, Ricardo Zamudio Carbajal, fue galardonado por el gobierno federal a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, por la creación de una plataforma virtual en beneficio de comités comunitarios.

El estudiante del TecNM obtuvo el primer lugar al competir con otros 50 participantes, de entre los cuales destacó su proyecto: Creación de plataforma virtual, enfocada a la supervisión de obra por parte de comités comunitarios, dando muestra de su valor como estudiante experto en tecnología, enfocando sus conocimientos hacia una responsabilidad y cooperación social.

“El reto de crear la plataforma virtual para fomentar la transparencia y rendición de cuentas me llena de orgullo y satisfacción. Siempre me ha interesado mucho la programación y desde mi educación media superior me he dedicado a formarme en varios lenguajes y aún sigo aprendiendo y tratando de plasmar mis conocimientos en aplicaciones reales y útiles”, abundó.

Sobre la entrega de este galardón, el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, dijo que el estudiante de ingeniería mecatrónica del TecNM es un orgullo de nuestro país e inspiración para los estudiantes mexicanos.

Reiteró, además, que la independencia científica y tecnológica, que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación, se logrará con los jóvenes innovadores y emprendedores que se formarán en la Nueva Escuela Mexicana.

Zamudio Carbajal recibió el premio en la categoría Acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública, enfocada a organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, con experiencias o propuestas para mejorar la vigilancia ciudadana y fomentar la transparencia y rendición de cuentas e incidir en el combate a la corrupción.

Al respecto, Enrique Fernández Fassnacht, director general del TecNM, felicitó al estudiante galardonado y señaló que la institución atiende las prioridades de la SEP para ofrecer una educación con equidad y excelencia a más de 620 mil jóvenes.

El concurso promueve la participación ciudadana en la vigilancia de programas que ejercen recursos públicos, convocando a las organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general, a presentar experiencias y/o propuestas.