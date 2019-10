Genaro García Luna, cómplice del Chapo, le acusó Fernández Noroña

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR:

+Transportaban en un solo viaje de ocho a doce toneladas con la complicidad de la policía

Arturo Pérez-Reverte

CIUDAD DE MÉXICO.- Recibí ayer un video que me envió Gerardo Fernández Noroña con el contenido de, al menos, las principales ocasiones en que fue grabado entre los años 2009 y 2011, acusando al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (en el gobierno de Felipe Calderón), de haber sido uno de los tantos cómplices de Joaquín, El Chapo, Guzmán. Por la importancia de esta noticia que le transcribo, presidente López Obrador, transcribo el texto íntegro del video, para conocimiento de los amables lectores de este espacio en que arrancó el drama del narcotráfico, porque presenta los hechos actuales desde el momento en que se originaron:

“2009. Gerardo Fernández Noroña: ¡Es usted un cobarde y a usted, García Luna, le repito que es usted un asesino!

1.- “2009. GFN: Puedo subir a tribuna a sostener que (usted,) García Luna, es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara, así es que no hay un acto de cobardía, se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente, no hay ningún acto de cobardía.

2.- “2010. GFN: Tengo una larga lista de funcionarios que trabajan con usted y que Calderón, además de los asuntos de corrupción que se deben aclarar, están todos los ilícitos que estamos señalando, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los civiles asesinados en retenes militares y policiacos, las ejecuciones, las detenciones sin orden judicial, los allanamientos, el clima de terror que han venido imponiendo en el país para desviar la atención de los problemas económicos, políticos y sociales fundamentales que hay en nuestra sociedad.

3.- “2011. GFN: He decidido acudir a la Procuraduría General de la República a denunciarlo penalmente. ¿Cómo es posible que la gente sepa dónde están los criminales, sepan dónde están quienes trafican drogas, sepan si hay casas de seguridad, sepan dónde se mueve El Chapo Guzmán ¡y la Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública no sabe nada..!? Cuando Calderón dice que va a agarrar al Chapo.., ¡lo agarrará de la mano, porque es su cómplice! ¿Quién es el socio fundamental del Chapo: usted o Calderón o los dos..? Le he dicho en su cara, permamentemente (a García Luna).., que es un asesino; que está vinculado al narco, al grupo del Chapo Guzmán, que es uno de los peores delincuentes que hay en el país y de los más peligrosos; que vivimos el mundo al revés. Se lo he dicho reiteradamente y usted no ha respondido a esto. Y se lo he dicho de frente, no se lo mando a decir. Pero además, Anabel Hernández, con mucha valentía, en el libro que le di (a usted) señala desde el capítulo nueve todos los delitos en que usted está involucrado. Es falso que usted combate al crimen organizado, usted está aliado al Chapo Guzmán. Sólo el 1.6 por ciento de los detenidos tiene que ver con ese cártel que es, según la información de ustedes mismos, el más poderoso del paÍs.

“Voy a terminar. Le vuelvo a decir en su cara, señor García Luna, que es un hampón, uno de los criminales más peligrosos que están en el país. Y qué bueno que está ya —dado que los tribunales nacionales no hacen justicia— en los tribunales internacionales una denuncia contra él por crímenes de lesa humanidad.

“Muchas gracias.”

Internet: Lmendivil2010@gmail.com

Facebook: Leopoldo Mendívil

Twitter: @Lmendivil2015

Blog: leopoldomendivil.com