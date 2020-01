Gertz Manero quiere debate para resolver gravísima situación de seguridad en México

El fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, acudirá a principio de febrero al Senado a solicitar que se abra un debate público democrático, transparente y participativo, con objeto de que la Cámara alta, el gobierno o ambos, valoren presentar alguna iniciativa, que sea útil, para resolver la gravísima situación que existe en el país en materia de justicia y seguridad.

El pasado 15 de enero, Gertz Manero expuso ante la Junta de Coordinación Política del Senado, y ante todos los medios nacionales, las bases y los elementos fundamentales de un proyecto que habrá de someter a la consideración del Congreso de la Unión y del Ejecutivo federal en cuanto inicie el periodo legislativo correspondiente.

A través de un comunicado, la FGR desmintió que se haya distribuido un supuesto proyecto de la Fiscalía al respecto. “Nunca ha sido ni suscrito, ni presentado por la Institución o por su titular”.

La fiscalía aclaró que a partir de ese día no ha habido ni un solo comentario en los medios sobre los temas que el fiscal hizo públicos, pero sí, en cambio, y como resultado de la filtración masiva de lo que no dijo y de lo que no presentó, diversas personas han descalificado temas específicos de ese proyecto anónimo.

Envía informe a la Comisión Permanente

El fiscal general envió ayer a la Comisión Permanente el informe anual de labores de la FGR, en el que destacó que en materia de combate a la corrupción se recibieron 699 denuncias al 31 de diciembre de 2019.

El Órgano Interno de Control de la FGR mandó el Informe de Actividades y Resultados al fiscal general de la República correspondiente al periodo del 1º de mayo y al 31 de diciembre de 2019. Se canalizó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y a la de Justicia de la Cámara de Diputados.

Se incluyen los anexos de derechos humanos, delitos electorales y asuntos internos, así como las cifras y los resultados de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió un oficio de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que remite el informe anual de actividades correspondiente a 2019”, de acuerdo con la presidencia de la Mesa Directiva de esta comisión.

El informe anual fue remitido a las comisiones de Justicia de la Cámara baja y al Senado. Al cierre de esta edición, el informe aún no se encontraba disponible en la plataforma de consulta de ninguna de ambas cámaras.

“La FGR también remitió el Plan Estratégico de Transición, en cumplimiento a lo dispuesto en el transitorio décimo segundo, fracción V, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Se turnó a las comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado”, de acuerdo con un comunicado.

