Gobierno de Filipinas ordena cierre de mayor televisora, crítica con el presidente Duterte

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Filipinas ordenó hoy al canal de televisión ABS-CBN, el mayor grupo de comunicación del país, el cese inmediato de emisiones al haber expirado ayer su licencia.

Tras recibir esta orden, y después de 25 años en antena, 42 cadenas de televisión del grupo a lo largo de todo el país -incluyendo Channel 2, buque insignia del grupo- se fueron a negro poco antes de las 20.00 hora local, tras la emisión de TV Patrol, el informativo de más audiencia de Filipinas.

Amenazas de Duterte

ABS-CBN es el canal de televisión más antiguo del Sudeste Asiático y en el que trabajan unas 11 mil personas; pero en los últimos tiempos se ha convertido en centro de las críticas del presidente filipino, Rodrigo Duterte, que les ha acusado de publicar noticias "injustas".

"Millones de filipinos perderán su fuente de información y entretenimiento cuando ABS-CBN se vaya a negro en televisión y radio esta noche, en un momento crucial en el que la gente necesita información mientras la nación se enfrenta a la pandemia de COVID-19", señaló la cadena en un comunicado.

Duterte había amenazado en varias ocasiones con cerrar el medio, la última vez en diciembre, cuando instó a los dueños de la corporación a vender la compañía para evitar la anulación de su licencia.

Algunos medios apuntan a que el enfado del mandatario con la cadena se gestó en la carrera presidencial de 2016, cuando ABS-CBN se negó a emitir un anuncio electoral de la campaña de Duterte porque no contaba con el visto bueno de la Comisión Electoral.

No obstante, desde el entorno de Duterte han insistido en que la renovación de la licencia no corresponde al Gobierno y que el mandatario no está ejerciendo presión al respecto.

"La posición del presidente es que se trata de un asunto que compete a la Comisión Nacional de Comunicaciones y respetará su decisión", indicó hoy su portavoz, Harry Roque.

“Silenciar a la prensa”

Partidos de la oposición, grupos civiles y organizaciones de derechos humanos han denunciado el cierre de ABS-CBN, como Human Rights Watch (HRW), que lo ve como "otro esfuerzo de la administración Duterte para intimidar y silenciar la prensa".

"Los filipinos deberían rechazar esta decisión despótica de hostigar a un medio conocido no solo por su alcance, sino también por su competencia y dedicación a la difusión de las noticias", señaló Phil Robertson, subdirector de HRW para Asia.

Al poco de conocerse la decisión oficial, los filipinos lamentaron la noticia en las redes sociales y las etiquetas #DefendPressFreedom y #NoToABSCBNShutDown (Defiende la libertad de expresión y No al cierre de ABS-CBN) se convirtieron en tendencia.

"Pedimos al gremio periodístico y a los filipinos que aprecian la democracia y la libertad a resistir unidos otro descarado asalto del Gobierno a la libertad de prensa y de expresión", indicó la Unión Nacional de Periodistas Filipinos, que convocó una protesta online, debido al confinamiento por la pandemia de COVID-19.

Para la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Filipinas, la medida es "claramente un caso de acoso político contra un pilar de la democracia filipina, que emplea a miles de trabajadores, cuyo medio de vida ahora está en peligro".

