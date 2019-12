Greta Thunberg indigna a los ferroviarios alemanes por polémica foto

La activista sueca Greta Thunberg, de 16 años, provocó malestar en la compañía de ferrocarriles alemana Deutsche Bahn (DB) al tuitear que se había visto obligada a viajar sentada en el suelo del vagón tras su estancia en Madrid durante la Cumbre del Clima. A la capital española llegó en barco y tren, vía Lisboa, para no aumentar las emisiones de carbono.

En su cuenta de Twitter el Personaje del Año para la revista ­Time, con 3.6 millones de seguidores, publicó una foto en la que aparece en el suelo rodeada de maletas mientras atraviesa Alemania. “Viajando en trenes atestados en Alemania. ¡Y finalmente camino a ­casa!”.

La respuesta de la compañía no se hizo esperar: “Hubiese sido más gentil si hubieses hecho mención a la forma amable y competente con la que fuiste tratada por nuestro personal de primera clase”.

De nuevo en Twitter, Thunberg se defendió asegurando que su tren desde Basilea (Suiza) fue anulado y ella y sus amigos tuvieron que viajar una parte del trayecto en el suelo y otra en primera clase. “Por supuesto que no es un problema y nunca he pretendido que lo fuese. Los trenes atestados son una buena señal porque muestran que la demanda de viajes en tren es alta”, ha afirmado Greta.