Habrá clásico en semifinales de Wimbledon: Nadal contra Federer

El clásico entre el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer tendrá un nuevo escenario: la semifinal del Abierto de Wimbledon 2019, mientras que el serbio Novak Djokovic se medirá al ibérico Roberto Bautista por el otro boleto a la final en el All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Nadal, en gran forma física, con un juego agresivo, poderosos servicios, ejecutando tiros ganadores en momentos claves del partido y con un tenis superior, derrotó al estadunidense Sam Querrey, quien pese a sus potentes saques fue derrotado por 7-5, 6-2 y 6-2 en 2:07 horas en la cancha uno.

El suizo Roger Federer, tras perder el primer set, se repuso para conseguir su victoria número 100 en el césped sagrado de Wimbledon, al vencer al japonés Kei Nishikori por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-4, con lo que su “Majestad” arriba a su décima tercera semifinal en este histórico torneo.

Tras 2:36 horas, el helvético de 37 años cerró su cuarta cita directa en Wimbledon contra el español, ya que entre 2006 y 2008, Federer logró dos títulos y Nadal uno, aunque el saldo total en partidos directos favorece al ibérico con 24 triunfos y 15 derrotas ante Roger, el más reciente en la semifinal de Roland Garros 2019, por 6-3, 6-4 y 6-2.

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo no tuvo inconvenientes para imponerse en 1:57 horas al belga David Goffin por 6-4, 6-0 y 6-2, y ahora se enfrentará al vencedor del último duelo de cuartos de final, el español Roberto Bautista, que eliminó al argentino Guido Pella por 7-5, 6-4, 3-6 y 6-3.