Hay comunicación con EU por intención de declarar terroristas a narcos: Ebrard

El canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó este miércoles que está "ya" en comunicación con el Gobierno de Estados Unidos tras la declaración del presidente Donald Trump sobre su intención de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.



"Ya en comunicación con el Gobierno de EU. Haremos diplomacia de unidad nacional para defender soberanía y las decisiones propias", señaló Ebrard en un breve mensaje en Twitter.



A continuación, afirmó: "Saldremos adelante. Les informo avances".



Estas declaraciones se dieron a conocer poco después del término de la conferencia matutina desde Palacio Nacional, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy parco en palabras.



"Hoy en víspera del Día de Gracias (en EE.UU.). Quiero mandarle un abrazo a los estadounidenses. No es un buen día para la confrontación política, Mañana es el Día de Gracias; (quiero) desearles felicidad", declaró el líder izquierdista.



Sin embargo, el mandatario indicó que el canciller tiene instrucciones de atender el tema, por lo que seguramente el ministro informará en breve al respecto.



"En mi caso no quiero polemizar este día ni mañana. Solo decir: cooperación sí, intervencionismo no", dijo, y aseguró "a los mexicanos, de aquí y de allá, que no hay nada que temer, y ya".



El Gobierno de Estados Unidos asiste en la investigación en torno a la masacre de familias mormonas ocurrida el 4 de noviembre en el norte de México, en la que murieron tres mujeres y seis niños, debido a que las víctimas tenían doble nacionalidad.



Familiares de las víctimas pidieron al Gobierno estadounidense calificar de "terroristas" a los cárteles en México.



El mandatario estadounidense dijo el martes que pretende designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, y aseguró que afrontará sin problemas la polémica resultante de tomar esa medida.



"Sí, designaré a los cárteles de la droga. Absolutamente", dijo Trump al ser interrogado por la cuestión durante una entrevista de radio con el programa del conservador Bill O'Reilly.



Trump no detalló las consecuencias que tendrá esa designación en lo que a acciones se refiere. "No voy a decir lo que voy a hacer", declaró.



Sin embargo, admitió que le ha ofrecido a López Obrador colaboración en la lucha contra los cárteles: "Le he ofrecido que nos deje entrar y limpiarlo todo, pero por el momento ha rechazado la oferta".



Poco después de estas declaraciones de Trump, Ebrard ya salió en defensa de la "soberanía" de México y anunció que buscaría una reunión de alto nivel "a la brevedad posible".