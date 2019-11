HRW acusa a los Carabineros chilenos de “graves violaciones de DH”

La ONG Human Rights Watch (HRW) presentó este martes un informe en el que señala las “graves violaciones a los derechos humanos” cometidas por la policía chilena, los Carabineros, durante la represión de las protestas que se suceden desde hace casi seis semanas.

El “uso indiscriminado” de armas y escopetas antidisturbios, torturas, maltratos y abusos sexuales a detenidos son algunos de los hechos constatados por HRW y que puso ayer de manifiesto su director para las Américas, José Miguel Vivanco.

“Los abusos cometidos por los carabineros no son casos aislados, no son coincidencias, no son accidentes. Estos casos obedecen a unas conductas que se han ido reiterando”, indicó Vivanco en una rueda de prensa en Santiago.

Las apreciaciones de HRW se suman a las del informe presentado la semana pasada por Amnistía Internacional, que se expresó en términos similares.

HRW indicó que estos abusos se debieron en gran medida a que faltan herramientas estructurales para “asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas”, y llamó al gobierno de Sebastián Piñera a acometer una “urgente reforma policial”.

POLICÍA ADMITE PROBLEMAS. Precisamente, Piñera concedió ayer una semana a Carabineros para que entregue explicaciones sobre estas denuncias, y poco después el cuerpo reconoció “la necesidad de hacer profundas reformas a la acción policial, encaminadas hacia una mejor promoción y protección de los derechos humanos”, según un comunicado de la policía.