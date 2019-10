Ibrahimovic acusa a seleccionador sueco de marginar a jugadores de origen inmigrante

El delantero sueco del Galaxy de Los Ángeles Zlatan Ibrahimovic ha criticado al seleccionador sueco, Jan Andersson, por no convocar en su primer lista a jugadores de origen inmigrante, en una entrevista que publica este martes el diario "Expressen"



La estrella sueca reprochó a Andersson, que asumió el cargo cuando "Ibra" dejó la selección tras la Eurocopa 2016, que no incluyera a ningún jugador de otro origen étnico en su primera convocatoria, una circunstancia que luego ha corregido por "corrección política".



"Primera convocatoria, ¿qué pasa? ¿A cuántos de otro origen incluyó? A nadie. Se lo preguntaron y gimoteó. Luego ya llamó a otros de distintos orígenes para ser políticamente correcto", afirmó el jugador de 38 años.



El exjugador del Juventus, Milan, Inter, Barcelona y Manchester United acusó a Andersson de destruir lo que el delantero ha construido "durante veinte años", en alusión a la imagen de Suecia como un equipo multicultural, en consonancia con un país en el que la población de origen extranjero supera el 20 %.



"Si eso es lo que defiende, debe mantenerse firme y no cambiar por que aparezcan las preguntas", asegura "Ibra".



En declaraciones al mismo tabloide Andersson se mostró comprensivo porque Suecia tiene un problema "real" de racismo y entiende que jugadores como Ibrahimovic, de origen bosnio-croata, han tenido que luchar contra los "prejuicios" y han sido tratados de forma "injusta" por la procedencia de sus padres.



"Pero me irrita que se insinúe que sería capaz de basar mis elecciones en el origen de la gente. Está muy lejos de lo que defiendo como seleccionador y como persona", explicó el técnico que llevó a Suecia a los cuartos de final del Mundial de Rusia y busca ahora clasificarla para la Eurocopa 2020.



Suecia, que es segunda de grupo a 7 puntos de España a falta de cuatro partidos, se enfrenta el sábado a Malta a domicilio y recibe tres días después al equipo de Robert Moreno en Estocolmo.



Meses antes de Rusia 2018, Andersson, al igual que algunos jugadores de la selección sueca, habían mostrado su irritación por las especulaciones sobre un posible regreso de Ibrahimovic, alimentadas por él mismo con mensajes ambiguos.



"Ibra" había comentado en las semanas previas que sus opciones de estar en Rusia habían aumentado y que el Mundial sin él no sería un Mundial "de verdad", después de haber firmado un contrato de publicidad con una compañía de tarjetas de crédito para ser su cara visible en el torneo.



La Federación Sueca despejó las dudas dos meses antes del inicio del Mundial al comunicar que el jugador no había cambiado de opinión y que no regresaría a la selección.