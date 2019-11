Il Volo celebra una década de unir la ópera con el pop

Con el lanzamiento de su álbum 10 Years- The best of en tres formatos especiales, los integrantes de Il Volo celebran su primer década arriba de los escenarios y sacando la casta por la música clásica italiana.

“Desde el día uno, decidimos traer este género musical a las nuevas generaciones, aunque cuando empezamos se escuchaba otra cosa y hoy en día el reggaetón es lo que está de moda, siempre hemos seguido nuestra personalidad. Somos chicos de 24 y 25 años y nuestra música no es vieja, son clásicos italianos que nunca van a morir”, expresó en conferencia Gianluca.

Piero e Ignazio, también integrantes del grupo, expresaron que la música llego a ellos, los eligió para poder interpretar temas que en su mayoría son covers, y con los que se adentran en el estado de ánimo de cada persona.

Tres voces que han destacado por su juventud y pasión por la ópera, en el que han ido en la conquista de personas de todo el mundo, principalmente de México. Un festejo que se acompaña de tres ediciones especiales del álbum, ya que lanzaron una edición distinta para Japón, una para los demás países y una edición especial para México.

“En Japón es por un atleta que ganó una medalla de oro con una de nuestras canciones, para el resto del mundo con temas que les encantan y para México, es porque incluimos dos canciones como ‘El triste’ y ‘La nave del olvido’, temas que sonaron en el 2013 cuando hicimos un homenaje en vida a José José”, compartió Piero.

Expresaron que continuarán su camino sin seguir una moda, sea cual sea, “siempre nos han dicho que la música que prevalece es la de calidad, que no importa si no estás en radio o demás, mientras transmites algo bonito y positivo, haces que le llegue a la gente y con eso nos quedamos”, dijo Ignazio.

Además de señalar que están ahí gracias a las canciones que han realizado y no tanto a sus voces, porque las canciones son las que se quedan. Por lo que se dijeron maduros con sus ideas y pensamientos.

Retomando los clásicos de Pavarotti, la agrupación se dijo lista para continuar por otros 20 años más y agradeciendo al intérprete de opera por haber cruzado la línea y abrir las puertas a este género.

“Él fue el primero en sacar la música de los teatros, y aunque en aquel entonces para la gente no era bien visto, él se atrevió a presentarse en otros escenarios y eso hoy nos da la oportunidad de planear un próximo regreso al Coloso de Reforma”, concluyó Gianluca.

havh