Impulsa la tecnología nuevo perfil de liderazgo: Sola

La encuestitis fracasa porque no comparte ni transmite el feeling de las personas. Las redes 5G revolucionarán la política y a sus líderes, que deberán incluir valores, ideas y determinación.

Antes de comenzar con esta primera colaboración sobre el mundo de la comunicación, deseo agradecer al diario La Crónica de Hoy y de manera muy especial a don Jorge Kahwagi Gastine, presidente de esta distinguida casa, así como a don Rafael García Garza, subdirector y gerente general, por abrir un especio para el ámbito de la comunicación, la mercadotecnia y la publicidad, que servirá como un enlace informativo y voz para este importante sector, motor en gran medida de la cadena comercial.

Y ya entrados en tema, en esta primera aparición presentaré al amable lector una charla relacionada con la conferencia de Antonio Sola la semana pasada en la ciudad de Monterrey. En primer lugar le comento que Antonio Sola es especialista en el manejo de campañas políticas y electorales. Ha participado en numerosas elecciones nacionales, regionales y municipales en toda América Latina, África y Europa. En 2006, fue el estratega principal de la campaña presidencial mexicana de Felipe Calderón, quien fue presidente en el período 2006-2012. Fue entonces cuando lo nombró “uno de los 18 líderes extranjeros más influyentes en el país” la revista Líderes.

En el ámbito académico, es profesor conferencista en George Washington University (EU), Fudan University (China), Universidad de Navarra (España), Universidad Pontificia de Salamanca (España), Universidad Sergio Arboleda (Colombia) y, también en el Instituto de Empresa (IE) y el Instituto Ortega y Gasset (España), entre otras instituciones.

Para el inicio de la charla, Sola asegura que a pesar de vivir en el siglo XXI los políticos que hoy encabezan los gobiernos son del siglo XX y que a pesar de que el poder radicaría en la colectividad, es decir en los votantes que eligen a un gobernante, la política sigue manteniéndose como una imposición una vez elegida. Para el experto en imagen, la política actual es “reptiliana”, y se encuentra en una absoluta etapa de extinción en consecuencia, entre otras muchas razones, por el crecimiento de lo que denomina la nueva “Política, Comunicación y Democracia Digital Directa”, que con el tiempo cambiará la forma de percibir a la economía, la educación, la salud, la religión y todo aquello que rodea a las sociedades.

“La comunicación e interacción con los gobiernos está drásticamente cambiando. Anteriormente, la información fluía con mucho más lentitud; sin embargo al día de hoy es cada vez más versátil. La política tradicional se basa en las encuestas, o más bien, la encuestitis que evidentemente ya no sirve de nada pues no comparte ni transmite el feeling de las personas, sin embargo, la velocidad digital permite esa interacción. Con el uso de la tecnología también las consultas populares serán mucho más eficientes, ya que al realizarse vía tecnológica no sólo se podrá monitorear al momento el estado de resultados; adicionalmente, se podrá tener mayor control sobre los mismos de tal forma que la política misma se verá obligada a evolucionar y a transparentar su actuar”, afirma el experto.

Para Sola la política no ha hecho nada para cambiar la tecnología, sin embargo, la tecnología cuenta con el poder para cambiar la política, tanto que se implementará una nueva intermediación en donde los ciudadanos se van a incorporar, a relacionar mucho más con la política.

“Hoy día tenemos las redes 3G que son limitadamente veloces. Pero ya existen países con redes 5G que cuentan con la facilidad de bajar una película de horas en apenas 3, 5 segundos, lo que habla de la rapidez de esta nueva etapa de la tecnología acompañada de muchos más valores. Esto nos dará una mayor apertura social, mayor madurez política y mejor entendimiento de las condiciones sociales lo que deberá, abrir espacios a nuevos líderes, haciendo a un lado al tradicionalismo político (los políticos que van de salida), y a la política anfibia (los políticos que viven entre el tradicionalismo y las nuevas tendencias)”.

Para finalizar, Antonio Sola asegura que esta nueva etapa en la comunicación política determinará un nuevo perfil de liderazgo que deberá incluir valores, energía, idea y determinación, aspectos que hoy en día carecen de mayor impacto frente a una política limitada y una sociedad relativamente cercada frente a la evolución tecnológica que está cada vez más en un amplio tsunami de expansión.