IMSS pone al borde de la destitución a delegados que habían firmado contrato un día antes

El cambio administrativo anunciado el miércoles en el IMSS responde a una emergencia: la de atender una orden verbal del Presidente que, hace unos días, durante una gira por Chiapas, decidió que los delegados del Instituto debían ser médicos de profesión. Los delegados no se ocupan únicamente de la gestión médica, sino que son legalmente los responsables de realizar embargos a empresas que deben cuotas patronales, generar licitaciones públicas, atender problemas gremiales y planear la atención a derechohabientes que no se limita a consultas.

No obstante, en aquella gira por Michoacán, Zoé Robledo recibió una orden tajante de Andrés Manuel López Obrador: “¿Por qué los delegados son figuras políticas? Que sean médicos, ahí te encargo”. Y Robledo se encargó positivamente y logró la aprobación de una convocatoria que, en la práctica, anuncia la destitución de 35 delegados, muchos de los cuales habían firmado contrato un día antes.

La convocatoria, aprobada en el órgano de gobierno por escasa mayoría y que Crónica tiene en su poder y de la que se pretende dar a conocer hasta el lunes, cumple ya la orden amlista de que sean médicos quienes se ocupen de las delegaciones o representaciones estatales, como se les llamará ahora a raíz de cambios legales:

Son requisitos para ocupar ese cargo es “tener Título y Cédula Profesional de Licenciatura en Medicina o Enfermería”.

Los redactores de la nueva disposición, sabedores del perfil administrativo que deben tener los delegados o representantes estatales, a lo pedido por el Presidente añadieron la condición de que el postulante tenga “estudios concluidos de Maestría o Doctorado en áreas de administración de servicios de salud o salud pública; o acreditar el haber cursado 500 horas mínimo en diplomados o cursos en administración, aunque éstas no hayan sido tomadas de manera continua o consecutiva”.

Con estos últimos párrafos, se intentará contratar a médicos, cumpliendo la orden verbal dada por el Presidente, pero a partir de personal que sea capaz de entender litigios, planeación administrativa, relaciones laborales e infinidad de tareas más que realiza un delegado en el IMSS.

Fuentes del propio instituto y consultadas por Crónica señalan que la aprobación de la convocatoria por escasa mayoría no presagia nada bueno, pues por un lado se abre la puerta a que, por la premura con la que se formuló este cambio, se hayan dejado huecos para amparos y otras impugnaciones legales.

Los delegados actuales además, incluyendo los 15 que apenas firmaron contrato hace dos días, han caído en incertidumbre laboral.

La orden presidencial fue cumplida, aunque aún está por verse el costo en la buena gestión del IMSS.