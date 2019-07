Informan a Ricardo Rosselló inicio de juicio político en su contra

El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, dijo este miércoles que el gobernador Ricardo Rosselló tiene previsto realizar un anuncio al pueblo e indicó que notificó al mandatario que el proceso para su "residenciamiento" (juicio político) ya comenzó.



"Si el gobernador hace el anuncio que todos estamos esperando (de renuncia), pues se acabó el proceso", agregó en una conferencia de prensa sobre el juicio contra Rosselló, tras un informe ordenado por Méndez que concluyó que el mandatario cometió cinco delitos relacionados con un polémico chat.



"Se hizo en persona, mirándolo a los ojos, le hablé claramente (a Rosselló). Le dice que el proceso de residenciamiento había comenzado y va a tener las consecuencias que tuviesen las recomendaciones de estos juristas y sencillamente ese aspecto se iba a atender, precisamente, para darle claridad y tranquilidad al pueblo", expresó Méndez a un medio local.



En el informe se pone de relieve que hay razones y procede iniciar el proceso de "residenciamiento" (juicio político) contra el gobernador, además, de indicar que en relación al chat se cometieron cinco delitos, cuatro de ellos graves.



Méndez concluyó que le corresponderá al gobernador revelar quién le sustituirá en el cargo, en caso de presentar su renuncia.



En paralelo, manifestantes se encuentran reunidos en la calle que conduce a La Fortaleza, sede del Ejecutivo de Puerto Rico, en el Viejo San Juan, ante la posibilidad de que haya un inminente anuncio de dimisión del gobernador.



La vía de acceso se encuentra fuertemente custodiada y de acuerdo a medios locales se espera que el cantante Nicky Jam acuda a la protesta.



La isla se encuentra inmersa desde hace once días en la peor crisis política de su historia a consecuencia de la participación de Rosselló, junto a varios asesores, en un chat en que insultan y se burlan de periodistas, artistas y políticos, y el colectivo LGTB.



No solo los medios locales apuestan por la dimisión, de acuerdo a estos, la propia comisionada residente, representante de la isla en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jennifer González, también.



"Creo que va a ocurrir hoy. Su posición llegó a un final, o por lo menos eso espero", sostuvo González, al participar en un evento de la publicación The Hill en Washington, revelaron.



El Viejo San Juan fue anoche escenario de protestas en su contra, a las que se unieron los cantantes Bad Bunny y Residente (ex integrante de Calle 13) y que se extendieron a otra localidades como Aguadilla, Bayamón, Ponce y Dorado, entre otras.

ijsm