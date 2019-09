Inseguridad es el talón de Aquiles en mandato de Andrés Manuel López

Conforme transcurre su gobierno, poco a poco empieza a quedar atrás la luna de miel del Presidente Andrés Manuel López Obrador con los mexicanos, pues si bien su popularidad y niveles de aprobación se mantienen elevados, su aprobación cayó cinco puntos porcentuales en los últimos tres meses al pasar del 66 % al 61 %, de acuerdo con una encuesta de GEA.

“El respaldo social al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo elevado, pero empiezan a mostrarse señales de desgaste (…) El número de personas que muestran desaprobación ya es mayor que el número de ciudadanos que manifiestan un respaldo incondicional”, establece el estudio.

El nivel de desaprobación de AMLO en junio pasado era del 27% entre la población y para septiembre se incrementó al 30 %. No obstante ha sido una tendencia sostenida pues en diciembre del 2018 la desaprobación era del 20%, que subió en marzo al 24 % .

“Ya empieza quedar atrás la luna de miel, no se ha acabado pero ya hay datos que deben preocupar al Presidente (…) Es ligera pero constante el nivel de quienes desaprueban la gestión del presidente”, explicó Guillermo Valdés, un socio de esta casa encuestadora.

Según ésta, encabezada también por Ricardo de la Peña, la aprobación a López Obrador está sostenida por el optimismo económico, la evaluación positiva del propio Presidente como persona y el despliegue de programas sociales como el de Becas a Jóvenes y a las personas de la tercera edad.

Sin embargo, la población considera que el mayor error de López Obrador en estos 10 meses de gobierno ha sido la reducción o desaparición de programas sociales como el Seguro Popular, estancias infantiles y el desabasto de medicinas.

Su talón de Aquiles es la inseguridad, donde no ven resultados e incluso la Guardia Nacional no tiene la confianza de la población. De hecho su credibilidad y confianza están por debajo de la Policía Federal.

A la mitad de la población encuestada (48%) la Guardia Nacional (GN) le inspira poca o nada de confianza.