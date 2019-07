Insultos entre Trump y el embajador británico abren crisis diplomática

Una nueva crisis diplomática se cierne sobre Estados Unidos, la enésima polémica desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. Esta vez el presidente, Donald Trump, elevó el tono del debate con el embajador británico en Washington, Kim Darroch, tras la filtración de unas declaraciones en las que el diplomático arremetía contra la Administración.

“El chiflado embajador que el Reino Unido ha endosado sobre EU no es alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido. Debería hablar de su país, y de la primera ministra Theresa May sobre su fallida negociación del brexit, y no estar molesto por mis críticas por lo mal que se gestionó”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

“No conozco al embajador, pero me han contado que es un imbécil pomposo”, agregó.

Trump responde, como ya es costumbre, a través Twitter, a la polémica surgida este fin de semana, cuando el diario británico, Mail on Sunday, filtró unos documentos de 2017 en los que Darroch criticaba al Gobierno estadunidense. El embajador llegó a decir que para comunicarse con Trump es “necesario presentar argumentos simples, incluso rudos” a la vez que calificó a su gobierno de “disfuncional” e “inepto”.

May, que dejará el cargo a finales de mes, aseguró tener “completa fe” en Darroch, a través de un portavoz gubernamental británico, y consideró “totalmente inaceptables” las declaraciones salidas en los medios de comunicación.

A pesar de los rumores del cese de relaciones con el embajador británico, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, explicó que la Casa Blanca no ha pedido al Departamento de Estado que interrumpa los contactos con Darroch.” Seguiremos teniendo relaciones con los individuos que estén acreditados como embajadores hasta que recibamos otras instrucciones”, declaró Ortagus.

Tan polémicas declaraciones suman una nueva disputa en la carrera para ocupar el número 10 de Downing Street. Jeremy Hunt, secretario de Exteriores, y uno de los principales candidatos a dirigir el Partido Conservador Británico, declaró en Twitter que “esos comentarios son irrespetuosos y equivocados respecto a nuestra primera ministra y mi país”. En cambio, Boris Johnson, exalcalde de Londres y máximo rival, ha rechazado prometer renovar el cargo de embajador a Darroch. “Yo, y sólo yo, decidiré quién tendrá importantes puestos políticos”, dijo Johnson, contrario a Hunt que afirmó que Darroch continuaría en Washigton, al menos, hasta final de año.

TRUMP NO PODRÁ BLOQUEAR A SUS ADVERSARIOS EN TWITTER. La justicia estadunidense dictó ayer martes que el presidente de EE.UU no tiene el derecho a bloquear usuarios desde su cuenta de Twitter. El juez federal Barrington Parker, encargado de la sentencia, considera que estas acciones son “inconstitucionales”.

“La primera enmienda no permite a un funcionario público que utiliza redes sociales con fines oficiales excluir a personas de un diálogo abierto en internet por el hecho de que haya expresado opiniones con el que el funcionario no esté de acuerdo”, señaló Barrington.

La decisión tomada fue tomada unánimente por tres jueces del Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones del país. Su dictamen se ampara en la primera enmienda de la Constitución de EU, que garantiza la libertad de expresión.

Esta resolución se produce tras la denuncia de varios usuarios en Twitter y del el Instituto Knight para la Primera Enmienda que demandaron a Trump por bloquearlos en dicha red social.