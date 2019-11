Interpol: mágico concierto para celebrar la década del Corona Capital

La celebración por el décimo aniversario del festival Corona Capital finalizó con las presentaciones del trío británico Years & Years, y la banda neoyorquina Interpol.

Los primeros en arribar al escenario fueron Years & Years, quienes comenzaron su presentación con “Sanctify”, que de inmediato puso a bailar a los asistentes que cantaron cada una de las canciones ofrecidas por el trío.

“Shine”, “Palo Santo” y “Meteorite”, fueron algunos de los temas que interpretaron los británicos. Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue cuando el vocalista Olly Alexander ondeó una bandera arcoíris en apoyo a la comunidad LGBT, misma que fue lanzada desde el público como un obsequio.

Al tiempo que ocurría el espectáculo de Years & Years, en el escenario principal se encontraba Interpol, agrupación que se encargó de dar por terminado un fin de semana de música y de celebración por la primera década del festival.

“C´mere”, fue el tema con el que los estadounidenses comenzaron su espectáculo, seguida de “If You Really Love Nothing” y “The Heinrich Maneuver”, no sin antes agradecer al público mexicano por recibirlos en este escenario.

“Gracias, México. Para nosotros es lo máximo estar aquí con todos ustedes. Es increíble. Saben que este país es nuestro segundo hogar”, aseguró el líder de la banda, Paul Banks, en un español perfecto.

Después de “Slow Hands” y “Obstacle 1”, la agrupación se despidió de los mexicanos, sin embargo, regresaron al escenario para interpretar “Not Even Jail” y “Stella Was a Diver and She Was Always Down”, canción con la que dieron por concluido no sólo su participación, sino la décima edición del festival.

El llamado Capítulo 10 del Corona Capital logró reunir a 170 mil personas en un fin de semana donde se pudieron apreciar los espectáculos en vivo de 57 bandas de música alternativa de todas partes del mundo.