Investigan denuncias de empresarios que se vieron sometidos a chantajes

La Secretaría de Hacienda investiga denuncias de empresarios que se vieron sometidos a chantajes para adquirir facturas falsas y cubrir así los costos de corrupción (moches en licitaciones) de acuerdo a fuentes empresariales.

Las versiones de los empresarios afectados se han visto corroboradas por una única investigación que ha realizado la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, que efectivamente sigue el rastro de la generación de facturación fraudulenta en el caso de empresas que ganaron licitaciones de Gobierno.

El esquema de corrupción sería completo: o bien el empresario era abordado previamente a la licitación o una vez que ya la había ganado. La petición de comisión (­moche en realidad) por parte de los funcionarios iba acompañada de las empresas que podían proporcionar la facturación para cubrir esos gastos no oficiales.

El esquema era así completo, pues el empresario debía castigar su margen de ganancia para ganar la licitación y luego se veía sometido a un pago del que no quedaría registro. El proveedor del Gobierno estaría obligado prácticamente a aceptar el procedimiento de la facturación falsa para que su contrato no resultara con pérdidas.

La secrecía de la investigación en Hacienda impidió que Crónica obtuviera más detalles sobre este tema, pero sería previsible que el Gobierno de la 4T esté en posibilidades de comenzar pesquisas contra exfuncionarios que pudieron encabezar estos procesos de corrupción.

Como se recordará, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado que la corrupción ha costado mucho más de lo que se ha establecido hasta ahora y que, al eliminarla, alcanzaría a financiar los programas de apoyo directo.