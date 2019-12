Investigan si García Luna trianguló $2 mil millones de Segob a una empresa privada

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, comunicó este miércoles que en los próximos días interpondrán ante la Fiscalía General de la República (FGR) una ampliación de la denuncia contra el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, por la triangulación de más de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa privada.

Entrevistado en Palacio Nacional al término de la 45 Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Santiago Nieto destacó: “Fueron más de 2 mil millones de las transferencias del gobierno federal a esta empresa. Hubo una triangulación de esta empresa a la familia García Luna. En este momento ése es el tema central, se trata de un tema después de enriquecimiento ilícito, de conflicto de interés y por supuesto en los asuntos de lavado de dinero… Estamos en coordinación con agencias estadunidenses a efecto de tener más información respecto a lo que sucedió”, mencionó el titular de la UIF.

Se trata de un delito federal y que las cantidades superan los 2 mil millones de pesos, por lo que, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, todo será enviado a la Fiscalía General de la República (FGR). “Esa transferencia es lo que nos ampara porque, a final de cuentas, tenemos una triangulación”, puntualizó.

El responsable de la UIF refirió también que en esta investigación en curso se involucra también a más servidores públicos del sexenio del expresidente Felipe Calderón, entre ellos a Luis Cárdenas Palomino, policía excolaborador de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, quien en su perfil de ­Linkendln aparece como director general de la empresa de seguridad llamada Adamantiuam Prívate Segurity Service; y reveló que en la misma denuncia se abrió una carpeta en la que se investiga a organizaciones ciudadanas vinculadas también a García Luna.

Horas antes de la declaración de Santiago Nieto, el presidente López Obrador reveló que se investigaba una transferencia de dinero de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la administración anterior, a una cuenta personal de un familiar del exsecretario de Seguridad.

“Se conoció de una transferencia a una cuenta particular o de la familia, de un recurso que surgió en Gobernación y al parecer se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna”, detalló el mandatario y aclaró que el gobierno federal no tiene una investigación abierta contra el exmagistrado Eduardo Medina Mora. “La investigación está en EU, la Fiscalía General es autónoma y está haciendo lo propio, se ha decidido cooperar en lo que soliciten, no iniciar nosotros ninguna investigación”.

Recordó que Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora brasileña del mismo nombre, llegó a un acuerdo con las autoridades estadunidenses a cambio de su libertad, pues reveló información que involucra a políticos y presidentes de distintos países a los que sobornó.