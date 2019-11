Irma Eréndira Sandoval preside primer reunión nacional anticorrupción

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, inauguró en Oaxtepec, Morelos, el primer Encuentro Nacional de Titulares de Órganos Internos de Control (OIC), con la participación de 200 de ellos de la administración pública federal, a quienes llamó a servir con ética y a predicar con el ejemplo.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) destacó que los OIC son “el sistema nervioso de prevención y reacción”, y pidió a sus titulares brindar sus servicios con particular empeño a los grupos vulnerables, como mujeres, indígenas, jóvenes y migrantes.

Les exigió no burocratizar, no simular y no discriminar, volviéndose un Ministerio Público de la probidad, ofrecer sonrisas para ser un refugio ciudadano, señaló.

A fin de reforzar las líneas de acción para acabar con la corrupción y la impunidad y seguir la implementación de la austeridad republicana, participaron el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, entre otros talleristas.

“La Función Pública y los Órganos Internos de Control son parte de un mismo equipo que trabajan con un objetivo, que es terminar con la corrupción. No sólo combatirla, erradicarla”, enfatizó Sandoval Ballesteros.

Instó a los titulares de los OIC a buscar estrategias, procedimientos, normas y disposiciones que sirvan de herramientas para mejorar el control interno y prevenir, investigar y sancionar la corrupción.

También les pidió ser más proactivos para solucionar los problemas sociales, terminando con la simulación, y puntualizó que la SFP tiene entre sus responsabilidades vigilar mediante los OIC el cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Insistió en la importancia de eliminar la burocracia en los OIC y hacer cumplir los programas de mejora regulatoria y trabajar para simplificar la administración pública, que cuenta con 15 mil 394 regulaciones vigentes en 258 instituciones, lo que agiliza su operación.

Refirió que la SFP ejecutó auditorías del desempeño con 40 por ciento de los miles de ejercicios fiscalizadores y auditorías este año, y en 2020 aumentará a 50 por ciento del universo de fiscalización en la Administración Pública Federal.

Las compras públicas deben supervisarse con ese mismo rigor, al ser las más susceptibles de corrupción, dijo y aseguró que se enfocarán a la transparencia y legalidad para que las contrataciones del Estado se den en las mejores condiciones técnicas y económicas.

Destacó la importancia del Programa Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, y pidió a los OIC dar celeridad a las investigaciones, además de detallar que se buscará establecer tiempos claros de respuesta a las alertas, haciendo viable que deriven en denuncias y al final en la sanción.