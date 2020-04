Jalisco: Aislamiento y cubrebocas obligatorios, multas y cárcel a quien incumpla

Jalisco: Aislamiento y cubrebocas obligatorios, multas y c谩rcel a quien incumpla

A partir de este lunes, el aislamiento social en Jalisco será obligatorio, anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, sólo podrán salir a las calles, pero siempre haciendo uso de cubrebocas, las personas que laboran en los giros considerados esenciales y para realizar lo estrictamente necesario, quien no cumpla con estas medidas vigentes hasta el próximo 17 de mayo, podría ir a la cárcel por hasta 36 horas.



Alfaro Ramírez señaló en su mensaje emitido en redes sociales que estas medidas estrictas se toman con el objetivo de salvar vidas, reducir los contagios y evitar el colapso de hospitales, pero sobre todo, porque se ha detectado que en la última semana el distanciamiento social en el Área Metropolitana de Guadalajara se relajó, quedándose en casa alrededor del 40 por ciento de los tapatíos, cuando el pronóstico que tiene la Universidad de Guadalajara es de al menos el 60 por ciento para evitar una crisis hospitalaria.



“Los datos de los que disponemos nos dicen que el nivel de eficacia del aislamiento social fue de menos del 40 por ciento durante algunos días de esta semana. Si entendemos que el ciclo de contagio y el tiempo de incubación del virus es de alrededor de 15 días, los efectos de estos actos de irresponsabilidad se verían reflejados a finales de este mes en el número de contagios y en el número de muertes Por eso convoco a los jaliscienses a actuar con responsabilidad, a quedarse en casa, a cumplir con su obligación ciudadana”, señaló el gobernador.



Aclaró que las personas que se encuentran en los grupos de mayor riesgo de contagio es obligatorio y estricto no salir de casa, como las personas adultas mayores, embarazadas, personas diagnosticadas con hipertensión, diabetes, enfermedades cardiacas, pulmonares, inmunosupresión o insuficiencia renal o hepática.



Informó que serán los municipios los encargados de llevar a cabo la vigilancia para constatar que se esté cumpliendo esta nueva medida, en el Periódico Oficial de Jalisco se publicaron las sanciones correspondientes por no hacerlo, para ayudar a la población a cumplir con el uso obligatorio de cubrebocas, personal de los Ayuntamientos entregarán de manera masiva en distintos puntos de la ciudad a partir del lunes a las 7:00 horas.



“Las medidas que hoy anunciamos nos van a ayudar también a salir más rápido de esta crisis. De hecho, ya hay un equipo multidisciplinario trabajando en el diseño del plan de retorno a la nueva normalidad, así como del plan de reactivación económica. Todos estamos cansados. Sabemos lo que esto está generando en nuestra economía. Somos conscientes que hay gente que está sufriendo y nos vamos a concentrar en ayudarlos. No los vamos a dejar solos. A todos los que han resistido este largo mes en sus casas, gracias de todo corazón. A los que no lo han hecho, les digo que están a tiempo de corregir y evitar que el daño sea irreparable. Viene el apretón final. Podemos salvar muchas vidas. Vamos poniendo todo lo que esté a nuestro alcance. Hagámoslo juntos, solidarios, firmes. Jalisco no se raja”, puntualizó en su mensaje.



Reconoció que Jalisco ocupa el sitio 23 a nivel nacional tanto en contagios como en fallecimientos, cifra que contrasta a pesar de que ser la tercera entidad más poblada de México y con la segunda ciudad más grande del país, atribuyó Alfaro Ramírez a que ha sido gracias a las acciones que se emprendieron y a la fecha ya llevan un mes de aplicarse.



Añadió que en el Estado el ritmo de contagios es 11 veces menor que el de la ciudad de México, nueve veces menor que el del Estado de México, 23 veces menor que el de Baja California, 21 veces menor que el de Sinaloa, cuatro veces menor que el de Puebla y Quintana Roo, 21 veces menor que el de Tabasco y 37 veces menor que el de Coahuila, ejemplificó.



Las sanciones



Las personas y comercios que sean sorprendidos por los inspectores de los Ayuntamientos se harán acreedores a sanciones que van desde una amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total, del comercio; y arresto hasta por treinta y seis horas, según se considere la falta.

Los comercios que sean considerados no esenciales se clausurarán de manera inmediata y se harán acreedores a multas, de manera independiente se tomará la medida para las personas que se encuentren en ellos; en tanto para los comercios esenciales se aplicarán las mismas sanciones de encontrarse con faltas a las medidas sanitarias que ya se han insistido en aplicarlas, pero ahora con la novedad de la obligatoriedad del uso de cubrebocas.



Estas sanciones están sustentadas en la Ley General de Salud (LGS) y la Ley de Salud para el Estado de Jalisco (LESJ), mismas que habilitan al Gobernador del Estado como autoridad sanitaria, para dictar medidas de seguridad sanitaria de inmediata ejecución para proteger y preservar la salud de todas las personas, de igual manera se faculta a los Ayuntamientos para que pueden hacer uso de los medios legales necesarios, incluyendo el auxilio de la fuerza pública (arts. 431 LGS y 328 LSEJ).



Reubicarán filtros sanitarios



Con la conclusión del periodo de Semana Santa, se tomó la decisión de reubicar los filtros sanitarios que se colocaron en los accesos carreteros a la Zona Metropolitana de Guadalajara que se instalaron para revisar las condiciones de salud tanto de ingreso como salida de posibles paseantes, quienes a pesar de la solicitud de aislamiento social voluntario desatendieron el llamado.



Ahora se ubicarán en los límites estatales de Jalisco con los Estados de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Colima, según señaló Enrique Alfaro, con quienes ya tuvo coordinación para implementarlos de manera conjunta y evitar que entren personas contagiadas a Jalisco o que salgan de aquí hacia otras entidades.



Obligatorio uso de cubrebocas en transporte público, tiendas y supermercados de Jalisco



Desde hoy si se es necesario salir por cuestiones laborales o compra de víveres, portar cubrebocas será obligatorio para el transporte público, tiendas de conveniencia y supermercados y se clausurará a todo comercio que permitir la entrada sin ellos, con el fin de prevenir la propagación del coronavirus. Los Ayuntamientos están facultados para llevar a cabo las multas y clausuras de establecimientos en donde se permita el acceso a clientes sin cubrebocas, además de que no puede haber reunión de más de 50 personas, se suspende la entrada a unidades deportivas, parques y cualquier otro espacio público.