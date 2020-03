Jalisco, primer estado en terminar periodo de aislamiento

El plazo de aislamiento social solicitado por el Gobierno de Jalisco de cinco días se cumplió, sin embargo, se requiere de más para combatir al coronavirus, por lo que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pidió a la población redoblar esfuerzo, de quienes puedan, para mantenerse en casa hasta el próximo domingo, pues dijo estamos en una carrera de resistencia y no de velocidad.



“Para que se den una idea, durante estos días de aislamiento voluntario la demanda de viajes en el transporte público tuvo una reducción de hasta 50 por ciento, equivalen a un millón de viajes diarios que se dejaron de hacer, la actividad comercial y de servicios tuvo una reducción de entre 70 y 80 por ciento, la actividad industrial una reducción de 30 por ciento, sin duda estos son datos que reflejan el enorme sacrificio económico que estas medidas han representado para todos, pero el esfuerzo ha valido la pena, los primero resultados de nuestra estrategia son alentadores, nos deben de servir como aliento para no aflojar el paso”, mencionó el gobernador.



Recordó que esta decisión fue tomada con base en la ciencia, pues fue la Universidad de Guadalajara con su modelo matemático de predicción, quien puso sobre la mesa al gobernador la decisión de pedir un aislamiento voluntario, con ello dijo se logró bajar la curva de contagios en comparación con la que se registra con la Ciudad de México, que en número de casos era similar.



“Jalisco tenía prácticamente los mismos casos que la Ciudad de México, hoy los resultados demuestran que los contagios en la capital del país crecieron al doble de rápido que los de nuestro Estado, en Jalisco logramos bajar a la mitad el ritmo de propagación del virus respecto a la Ciudad de México. Gracias a todas las medidas que en Jalisco hemos tomado y a la responsabilidad de los jaliscienses, hoy no tenemos que declarar una cuarentena obligatoria, esto de inicio es una buena noticia, pero no significa que podamos bajar la guardia, al contrario, es el momento de iniciar la siguiente etapa de la estrategia y una vez más Jalisco nos necesita a todos”, expresó.



Enrique Alfaro expuso los ajustes que se hacen en el aislamiento voluntario para evitar más casos de infecciones y que los jaliscienses no sufra más golpes a su bolsillo; como prioridad para mantenerse en casa son aquellos que pertenecen a grupos vulnerables: personas mayores de 60 años, embarazadas, personas que padezcan diabetes, hipertensión o alguna enfermedad crónico-degenerativa o quienes presenten síntomas de enfermedad respiratoria.



“Las actividades económicas que por su naturaleza no pueden detenerse y que son necesarias para que Jalisco funcione, tienen que desarrollarse en estrictas medidas de salubridad e higiene para los trabajadores que serán supervisadas por la Secretaría del Trabajo, mantenemos el llamado a quien pueda hacer el trabajo desde casa lo haga, pero aquellas empresas que requieran trabajo presencial, deberán garantizar la existencia de un modelo guardias y turnos que privilegie el trabajo a distancia, que garantice el apoyo para ausentarse a los sectores de la población más vulnerables. Nuestra economía no se puede parar, pero primero es la salud”, agregó Alfaro Ramírez.



Pidió el apoyo de los jaliscienses para fortalecer el consumo local en los comercios micro y pequeños, pero sin relajar la medida de aislamiento social, por ejemplo, si es necesario acudir a un tianguis o mercado que una persona lo haga para hacer las compras, al igual que si se quiere comprar comida, y en este caso, hacer el pedido a domicilio directo al restaurante o mediante aplicaciones de entrega, o bien, pidiendo para recoger el local.



Otra petición que hizo Alfaro Ramírez es para los jaliscienses que se encuentran en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, pues hasta el momento no se han restringido los vuelos al país, pero apeló a la conciencia de quienes radican al norte para evitar visitar Jalisco en esta contingencia, pues es este país donde se están concentrando la mayor cantidad de casos en América.



“Ante la falta de respuesta de las autoridades para la suspensión de vuelos provenientes de lugares que tienen detectado cercos sanitarios, apelamos a la solidaridad de nuestros paisanos en el extranjero, saben que los extrañamos y los queremos, pero en este momento es fundamental que ninguna festividad patronal o cívica sea motivo para poner en riesgo a sus familias”, señaló.



Anunciará el Gobierno de Jalisco esta noche las reglas de operación de los créditos para el programa emergente de apoyo al empleo para micro y pequeños empresarios, así como auto empleados y personas que trabajan en el comercio informal.

