Jesús Orta da garantías a familia de joven violada para continuar acciones legales

El Jefe de la Policía capitalina, Jesús Orta Martínez, comentó que la familia de la chica que presuntamente fue violada por agentes de la corporación en la alcaldía de Azcapotzalco tiene todas las garantías de continuar con la denuncia, esto a pesar de no estar en calidad de imputados.

El Jefe de la Policía capitalina, Jesús Orta Martínez, comentó que la familia de la chica que presuntamente fue violada por agentes de la corporación en la alcaldía de Azcapotzalco tiene todas las garantías de continuar con la denuncia, esto a pesar de no estar en calidad de imputados.

“Hago dos llamados: Uno decirles que como jefe de la Policía garantizo total imparcialidad en el tema, no voy a encubrir ni proteger a nadie; todo lo contrario, vamos aportar toda la información; y segundo, que estoy pendiente de que nadie en la Policía se acerque a intimidar y con eso poder facilitar todos los procesos. Yo no puedo atreverme si quiera a hacerle un llamado a la familia, solamente garantizar que se den las condiciones para que el proceso se lleve como se debe llevar”, explicó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y agregó que la suspensión que anunció el pasado martes la Jefa de Gobierno a los cuatro policías no obedece a la calidad de imputados, esto porque presuntamente se juzgó en esa calidad.

“En ese estatus era como mejor se facilitaba la investigación / fueron los elementos que llegaron de alguna otra forma al lugar de los hechos / lo que ellos dicen es que no tienen una responsabilidad, pero naturalmente más allá de los dicho, lo que se tiene que comprobar son los hechos”, dijo Orta Martínez al salir de su reunión de seguridad.

El secretario también explicó que darán acompañamiento a todas las manifestaciones de mujeres que han protestado contra abusos policiales.

“Lo que les diría a todos esos movimientos es que estamos de su lado, que tenemos el mismo objetivo y que estamos trabajando para ello”.

Lo que buscamos es que la manifestación se lleve a cabo de manera pacífica que no haya disturbios, del lado de la Policía tendrán un acompañamiento si así buscan y desean, la libre expresión es fundamental

, finalizó el Jefe de la Policía.