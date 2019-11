Joey Montana vuelve a La Movida

Joey Montana presenta su quinto álbum titulado La Movida, luego del fenómeno musical que lo puso en la mira del público con “Picky”. Un material al que le dedicó más tiempo que a los anteriores: “ahora se va uno de sencillo en sencillo y duran más, por lo que ahora hay que demorar más en sacar un disco”, explicó a Crónica.

Señaló que optó por un reguetón de calle: “ahorita está sonando mucho eso, aunque me he enfocado más en la parte romántica”, aseguró. La producción cuenta con la colaboración de Sebastián Yatra, Lalo Ebratt, De La Ghetto y Noriel, Felipe Araujo, Nacho y Danna Paola.

“Es un mercado muy difícil, acabo de regresar de Brasil y estoy tratando de aprender portugués, ya hice tres temas y quiero consolidarme en Latinoamérica como compositor y como cantante. Me gusta ir un paso adelante y por eso ya estoy trabajando en un nuevo disco”, mencionó.

Actualmente se ha asociado para producir a distintos talentos de la misma casa disquera: “Es hermoso y la verdad es que me identifico con cada uno, por eso creo que la música da muchas cosas buenas”, concluyó.