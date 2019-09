Joker gana el León de Oro en Venecia

La película "Joker" de Todd Phillips se alzó este sábado con el León de Oro, el máximo galardón de la 76ª edición del Festival de Cine de Venecia.



El director Roman Polanski ganó con su película "J'Accuse" el León de Plata del Gran Premio del Jurado, el segundo galardón más importante.



Mientras que el tercer premio, el León de Plata al mejor director, fue para el sueco Roy Andersson por "About Endlessness". El cineasta no recogió el premio, aunque la pasada semana estuvo en su presentación.



En cuanto a las interpretaciones, la actriz francesa Ariane Ascaride obtuvo la Copa Volpi a la mejor actriz por su papel en "Gloria Mundi", dirigida por Robert Guédiguian.



Y la Copa Volpi al mejor actor fue para el italiano Luca Marinelli, que interpreta a "Martin Eden" en la adaptación del clásico de Jack London.



La película "Nº. 7 Cherry Lane", obra de animación del director chino Yonfan, quien dibujo a mano fotograma a fotograma durante siete años, obtuvo el premio al Mejor Guion.



El Premio Especial del Jurado fue para "La mafia non è più quella di una volta", un documental dirigido por Franco Maresco sobre el impacto de Cosa Nostra en Sicilia que cuenta con la visión de la fotógrafa Letizia Battaglia.



El director italiano dio plantón a la Mostra y no acudió ni al estreno, lo que obligó a cancelar la rueda de prensa, ni a recoger el premio.



Como mejor actor emergente, el británico Toby Wallace obtuvo hoy el premio Marcello Mastroianni por su papel en "Babyteeth", de la australiana Shannon Murphy, una de las dos mujeres en Sección Oficial, frente a 19 hombres.



En la segunda sección en importancia de la Mostra de Venecia, Horizontes, dedicada a las nuevas corrientes expresivas, destacó el hispano-chileno Théo Court, premiado como Mejor Dirección por "Blanco en Blanco", protagonizada por Alfredo Castro.



En esta misma categoría, la murciana Marta Nieto se alzó con el premio a la mejor actriz por su papel en la película "Madre" de Rodrigo Sorogoyen.



La película desarrolla el corto homónimo por el que Sorogoyen estuvo nominado este año al Óscar, la historia de una madre angustiada por la desaparición de su hijo que, diez años después, trata de rehacer su vida.



La mejor película de Horizontes fue "Atlantis" de Valentyn Vasyanovyc, el premio especial del jurado fue para "Verdict" de Raymund Ribay Gutierrez y el mejor guión el de "Revenir" de Jessica Palud.



La mejor interpretación masculina fue para Sami Bouajilla por "Un fils" y el mejor cortometraje fue "Darling" de Saim Sadiq.