Jornada violenta en Michoacán: hallan a 19 personas ejecutadas

Este jueves se vivió una jornada violenta en Michoacán, luego de que presuntos sicarios ejecutaron a 19 personas —tres mujeres y 16 hombres en Uruapan con impactos de arma de fuego y huellas de violencia, de los cuales diez fueron colgados en puentes y nueve más desmembrados dentro de bolsas de plástico en tres lugares distintos, donde dejaron narcomensajes, informó la Fiscalía General del estado.

La tarde del jueves se registró un ambiente de tensión y miedo en la zona turística de Uruapan, conocida como la capital mundial del aguacate y “la perla del Cupatitzio”, situada a 120 kilómetros al sureste de Morelia.

Hasta el momento, las autoridades desconocen las causas de esta masacre y no hay pistas para dar con el paradero de los homicidas.

La Fiscalía estatal atribuyó el hecho a la disputa entre grupos criminales en la región e informó que en el primer punto, ubicado en el Libramiento Oriente conocido como el Bulevar industrial, frente a la Quinta María Antonieta, fueron hallados nueve cadáveres, siete de hombres y dos de mujeres.

El siguiente sitio, en el mismo Boulevard, pero bajo un puente peatonal en la colonia San Rafael, se localizaron siete cuerpos, de los cuales seis corresponden a hombres y uno a mujer.

Asimismo, tres personas muertas más fueron localizadas en el mismo Boulevar, pero en el entronque con la calle Prolongación Magnolia, en la colonia Ampliación Revolución.

Al respecto, el gobernador Silvano Aureoles Conejo mencionó en su cuenta de Twitter: “Ante los hechos ocurridos en Uruapan, he instruido al gabinete de seguridad para que no bajemos la guardia y sigamos actuando con firmeza contra quienes se empeñan en quebrantar la ley y la tranquilidad de las y los michoacanos. Ni un paso atrás”.