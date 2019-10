“Jueces no tenemos legitimidad”, admite Zaldívar

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, advirtió que los ministros no pueden seguir viviendo en una “esfera de cristal” a la cual no puede acceder nadie y llamó a los jueces a no quedarse estáticos y encerrados, sino acercarse a la sociedad.

Al inaugurar el XI Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aseveró que el Poder Judicial lleva a cabo un esfuerzo por acercarse a la gente con modelos novedosos a través de las redes sociales y de haber transformado el canal judicial.

Advirtió que esa nueva forma de comunicar no ha estado exenta de críticas. “Se dice que los jueces debemos hablar solamente a través de nuestra sentencias, y esto me parece que era válido en el siglo pasado y puede seguir siéndolo en algunos países”.

Sin embargo, dijo, en un país como México, “en una coyuntura como la que vivimos, en un país donde los jueces no tenemos la legitimidad que deberíamos tener, en un país donde la gente nos observa a los jueces alejados, ajenos al dolor de los ciudadanos, ajenos a los cambios sociales que requiere nuestro país, me parece que jueces no podemos quedarnos estáticos”.

Por ello, advirtió que los ministros no podemos “seguir viviendo en una esfera de cristal a la cual no puede acceder nadie. Los jueces estoy convencido de que hoy en México tenemos que acercarnos a la sociedad, y tenemos que hacerlo con los medios modernos que la tecnología, precisamente para acercarnos a la sociedad”.

Sostuvo que además el presidente de la Corte “es también el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y en tal carácter no tiene una función jurisdiccional, tiene una función político administrativa, en la cual, como cualquier titular de un poder de una dependencia, de una entidad del Estado, no sólo tiene la atribución sino la obligación de explicarle a la sociedad lo que se está haciendo".

En ese sentido, Zaldívar Lelo de Larrea dijo que se tiene explicar a la sociedad que tienen el acuse de recibo de sus críticas y de su insatisfacción “y que estamos trabajando para mejorar esa situación”.

Sostuvo que esta nueva estrategia de comunicación implica riesgos, pero advirtió que “la única manera de no correr riesgos es no hacer nada, si queremos que el Poder Judicial mejore, que el Poder Judicial se modernice tenemos que correr riesgos, sólo no corre riesgos aquél que no avanza, sólo no corre riesgos aquél que se condena a la mediocridad”.

“Estamos corriendo riesgos a pesar de las críticas y lo estamos corriendo al combatir la corrupción y el nepotismo, al apoyar por la paridad de género , lo estamos corriendo haciendo más rígidos los requisitos para ratificar a los jueces y magistrados. Y lo seguiremos haciendo porque la única forma de hacer diferencia en este mundo es correr riesgos”, subrayó.

En su discurso ante jóvenes universitarios, abundó que el derecho no puede ser un obstáculo al cambio social, “el derecho debe ser motor del cambio social y ese motor está en la juventud”.

Zaldívar Lelo de Larrea consideró que el derecho sirve para la gente o no sirve para nada, “el derecho sirve para tener un mejor país o no sirve para nada”.