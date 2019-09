Juez ordena a Conacyt entregar fondos al FCCyT hasta resolver amparo

Debido a que desde julio de este año el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del gobierno mexicano, no ha entregado recursos económicos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), que es un órgano asesor creado por la Ley de ciencia de 2002, la noche del jueves un Juez de Distrito ordenó a la institución gubernamental entregar recursos económicos al Foro, en tanto se resuelve un juicio de amparo que actualmente mantiene alejadas a las dos organizaciones.

La actual dirigencia de Conacyt argumenta, respaldada en una opinión de la Secretaría de la Función Pública, que no tiene obligación de entregar al Foro Consultivo recursos para su operación por no ser una instancia pública sino una asociación civil. Por su parte, el Foro afirma que no puede asumir otra figura legal que la de asociación civil debido a que es un organismo integrado por otros entes con figura y personalidad jurídica propia, ya que ahí están representados gobierno, empresas y academias. En su junta directiva, por ejemplo, están presentes la UNAM, Coparmex, ANUIES y el propio Concyt.

“El Foro Consultivo fue creado en la Ley de Ciencia y Tecnología en 2002 con una finalidad: ser el puente de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo para la expresión de su voz en el sector público. Su existencia atiende a la Recomendación sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos de la UNESCO, argumentó el FCCyT.

Añade que, desde su creación, el FCCyT ha recibido del Conacyt recursos económicos y apoyos necesarios para su operación permanente. Esto, por mandato legal previsto en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

