Justifica Sheinbaum no intervención policiaca en marcha feminista

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, justificó la no intervención de la policía durante los disturbios de la manifestación feminista del pasado viernes, al señalar que esto habría incrementado la violencia.

Entrevistada luego de reunirse con grupos de mujeres en el Antintiguo Palacio del Ayuntamiento y entregar un edificio rehabilitado en la colonia Roma, informó que ya se abrieron carpetas de investigación en los casos de las agresiones a periodistas durante la marcha denominada "#No me cuidas, me violas".

"En particular, la Procuraduría está trabajando en el tema de la agresión a periodistas y en todos los otros casos no vamos a criminalizar la manifestación social, nos interesa avanzar en un clima de paz y justicia y en donde las mujeres se sientan seguras”, expresó.

