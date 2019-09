La Academia Mexicana de la Historia celebra el centenario de su fundación

Los cien años de vida de la Academia Mexicana de la Historia (AMH) se celebrarán este jueves 12 de septiembre a las 19:00 horas en su edificio sede —Plaza Carlos Pacheco 21, Centro Histórico de la Ciudad de México— con ponencias a cargo de Javier Garciadiego Dantán, presidente de la AMH; Beatriz Gutiérrez Müller, asesora de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultura de México; y Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior.

“El 12 de septiembre de 1919 se fundó la Academia y conmemoraremos su primer centenario. Daré unas palabras sobre la historia más reciente de la Academia, hablaré de sus orígenes, pero sobre todo de los cambios que ha tenido y cuál es nuestra función actual”, señala en entrevista el historiador Javier Garciadiego.

En el acto participará Beatriz Gutiérrez Müller y Luciano Concheiro, este último con quien la AMH ha convenido un apoyo financiero para seguir sosteniéndose económicamente como asociación civil.

“Al principio de sexenio se anunció que no habría ayuda a las asociaciones civiles pero lo cierto es que después hubo una mayor precisión, no se puede homogeneizar a todas las asociaciones civiles. Nosotros nacimos cuando ni siquiera había Secretaría de Educación Pública porque Venustiano Carranza la ­desapareció entre 1917 y 1920, luego la restauró José Vasconcelos hasta 1921”, comenta.

Garciadiego Dantán reconoce que hay asociaciones civiles que se fundan al calor de la corrupción en todos los ámbitos, pero no es el caso de la AMH.

“Por ejemplo, este año ofrecimos más de 80 conferencias públicas y gratuitas organizadas en 14 ciclos de diversas temáticas. Somos una asociación civil sin fines de lucro con carácter público y nuestro fin es coadyuvar a la educación”, destaca.

El también miembro de El Colegio Nacional indica que desde la AMH entienden que la educación requiere de complementos extraescolares.

“Tiene que haber actividades culturales en México, sobre todo de carácter histórico, somos uno de los países con mayor densidad histórica, el país más antiguo del continente y merece que todo eso lo estemos recordando. Además, a la sociedad mexicana le gusta la historia”, externa.

Garciadiego comenta que la AMH es la más barata de las academias, ya que sus recursos se destinan únicamente al pago de una nómina de siete empleados permanentes y al pago de servicios.

“¿Por qué necesitamos los recursos? Porque hay que pagar la nómina y los servicios generales: agua, predial, luz. En eso se nos va el presupuesto, por eso somos la Academia más barata. No pagamos renta, pagamos predial, tenemos nuestro edificio propio, no pagamos salario a la mesa directiva, únicamente publicamos nuestras memorias y no tenemos investigación, estamos conscientes de que cada miembro realiza sus proyectos desde su dependencia: UNAM, INAH o Colegio de México”, señala.

Por ello, la labor de la AMH es de difusión. En lo que resta del año, esta institución continuará con el ciclo de conversaciones sobre historia michoacana, conferencias sobre los 100 años del Partido Comunista y su tradicional ciclo sobre la muerte en el mes de noviembre.

“En el 2020 haremos el ciclo sobre patrimonio, Historia para qué, el centenario de la muerte de Venustiano Carranza y el 2021 será un año muy intenso porque tenemos el quinto centenario de la conquista, el bicentenario de la consumación de la Independencia y el centenario de la SEP. Habrá mucha actividad y estamos seguros que el gobierno mexicano va a seguir apoyándonos”, indica.

La actual administración, añade el también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, ha mostrado más interés en materia de historia que en sexenios anteriores.

“El Presidente constantemente habla de historia, refiere a personajes históricos, frases históricas, su iconografía es acompañarse de héroes que trascienden partidos políticos: Juárez, Hidalgo, Madero, Cárdenas. Este gobierno ha anunciado que hará una revisión de contenidos y efemérides, estoy seguro que la Academia Mexicana de la Historia debe participar en el debate de quiénes son los héroes que deben ser rescatados a nivel regional, local y nacional, y sobre qué efemérides se deben mantener”, indica.