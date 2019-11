La correspondencia de Alfonso Reyes podría generar entre 20 o 30 tomos: Castañón

La correspondencia que mantuvo el escritor Alfonso Reyes (Monterrey, 1889 -1959) con diversos interlocutores como Genaro Estrada, Pedro Henríquez Ureña, Julio Torri, Carlos Pellicer y Toño Salazar, entre otros, podría generar de 20 a 30 tomos más en la obra del escritor regiomontano, señaló el ensayista Adolfo Castañón en un diálogo abierto que mantuvo con Javier Garciadiego en la Capilla Alfonsina.

“Eso se explica fácilmente: Reyes dejó Monterrey y se trasladó a Ciudad de México, sus primeros epistolares son con gente que dejó en Monterrey; luego, mantiene contacto con Henríquez Ureña, con quien se mandaba cartas largas todos los días; después, cuando Alfonso Reyes va al extranjero, escribe cartas a México; posteriormente, si está en España y se va Argentina, está obligado a escribir a sus amigos españoles y cuando se va a Brasil sigue la correspondencia con sus amigos argentinos; finalmente, al regresar a México mantiene su contacto con los amigos que había dejado en todos lados del mundo”, señaló el historiador Javier Garciadiego.

Yo calculo que tuvo correspondencia con 3 mil personas, agregó. “Hay 48 mil cartas en este archivo, más las que no están aquí”.

Adolfo Castañón señaló que es raro que Reyes no haya considerado que en el corpus de su obra completa pudieran estar las correspondencias. “Ya en esos años, en las cartas que mantuvo con Genaro Estrada, Reyes decía que el día de mañana, la correspondencia con Henríquez Ureña había que publicarse, pero no dentro de sus obras completas”.

Por otra parte, se reprodujo una entrevista realizada a Alfonso Reyes por Álvaro Gálvez y Fuentes, El Bachiller, la cual se transmitió por la XEW el 22 de febrero de 1957. “Es una de las pocas entrevistas, si no la única, donde Alfonso Reyes hace una especie de autorretrato desde su primer escrito, hasta los que trabajaba en 1957”. Actualmente, la grabación se resguarda en la Fonoteca Nacional.