La enseñanza de Lima es confiar en mí: Alejandra Valencia

La arquera Alejandra Valencia compartió que, además de ganar la medalla de oro, su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019 le dejó la enseñanza de confiar en ella misma, en que sí puede lograr importantes triunfos.

La arquera que estuvo entre las máximas figuras de la delegación mexicana que regresó de Lima, Perú afirmó que “la principal enseñanza de Lima 2019 es confiar en mí misma, porque tuve unos bajones antes de la competencia y la misma me hizo volver a creer en mí misma, de que sí puedo hacerlo. Eso es parte de lo que gané también”.

La atleta lució las medallas de oro, plata y bronce que ganó en las competencias de tiro con arco. “No sabía que fui la última medalla de oro y cuando me dijeron me emocioné”.

Ahora ya está en camino a los Juegos Olímpicos y aunque ella consiguió la plaza para Tokio 2020, dicho boleto es para el país y el nombre de quién lo ocupará será definido en un selectivo.

Tanto ella como Aída Román y Mariana Avitia, quienes juntas ganaron medalla de plata por equipo, serán sembradas en un selectivo nacional, de octubre próximo, donde participaran otras cinco tiradoras, para definir quién se queda con el pase olímpico.