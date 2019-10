“La guerrilla kurda probablemente es una mayor amenaza que el Estado Islámico”: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este miércoles su decisión de retirar a sus tropas de Siria, argumentando que los soldados estaban “en peligro” y que “no es nuestra frontera, no deberíamos perder vidas por esto”.

Sin embargo, no se limitó a esa defensa, puesto que el mandatario estadunidense agregó que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán turco (PKK), considerado como terrorista por el gobierno turco, es “probablemente una mayor amenaza terrorista, en muchos sentidos, que el Estado Islámico”.

Trump añadió que EU quiere “ver guerras finalizadas”, en referencia a la ofensiva turca contra las milicias kurdosirias, pero zanjó que “los kurdos están mucho más seguros ahora. Ellos saben cómo luchar. No son ángeles”.

Desde 2014, EU se sirvió de las milicias kurdosirias para luchar sobre el terreno contra el grupo terrorista como parte de la coalición ­internacional.