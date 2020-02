La Ibero presenta el congreso internacional Kierkegaard y la filosofía contemporánea

La Universidad Iberoamericana realizará los días 24 y 25 de febrero el congreso Kierkegaard y la filosofía contemporánea, el cual ofrecerá 37 ponencias de académicos de universidades de México y Latinoamérica, además de la conferencia magistral de Gordon Marino, profesor de Filosofía y director de la Hong Kierkegaard Library.

El encuentro es organizado por el doctor en Filosofía Luis Guerrero Martínez, y tendrá cuatro grandes ejes de análisis: Kierkegaard con la psicología, su relación con filósofos poco conocidos de Europa del este y Asia, la correspondencia de su obra con las artes y su vigencia en temas contemporáneos.

Al respecto, el doctor en Filosofía Rafael García Pavón señala que el corpus filosófico de Søren Kierkegaard da muchas claves ante las grandes preguntas de la vida, pero no de una manera abstracta, sino vivencial, con situaciones cotidianas.

En torno a la muerte, explica García Pavón, Kierkegaard hace una serie de reflexiones en las cuales establece que no es algo malo o negativo, sino hay que aprender a vivir con ella porque es real.

Sobre la depresión, el filósofo danés la aborda mediante el tema de la desesperación, y señala que cuando alguien esté sufriendo, hay algo que se llama espíritu que siempre ofrece una posibilidad de mejora.

Pero esencialmente, agrega García Pavón, en la filosofía de Kierkegaard hay un mensaje de esa libertad primigenia que puedes encontrar y vivir en todas las situaciones cotidianas.

García Pavón señala que el congreso internacional se inaugura con la conferencia magistral titulada “Six or seven life lessons I have drawn from Søren Kierkegaard”, de Gordon Marino, el 24 de febrero, y al día siguiente ofrecerá la charla ­“Lessons from the ring”.

Explica que Gordon Marino es el actual director de la Hong Kierkegaard Library, el centro de investigación más importante sobre la obra del filósofo danés. “Pero también, Gordon es entrenador de box y a la mayoría de sus pugilistas son mexicanos. Es amigo personal de Mike Tyson y escribe en el Wall Street Journal y The New York Times sobre filosofía y boxeo.

EJES. Rafael García Pavón señala que la ruta del congreso es relacionar la filosofía de Kierkegaard con los derroteros que se han dado en el pensamiento contemporáneo y el análisis de las situaciones actuales.

“Es decir, la filosofía contemporánea no sólo son sus filósofos, sino también nuestra contemporaneidad. Por esto, hay una gran variedad en los temas de las ponencias: uno de los ejes es donde se analizará la relación de Kierkegaard con la psicología y el psicoanálisis, porque el pensador danés hizo muchos trabajos sobre qué es aquello que nos constituye como personas”.

De esta manera, agrega, los académicos reflexionarán sobre temas como la angustia, la libertad, el amor… y además sobre sus tratados sobre la existencia humana, con los que influenció a muchos psicólogos.

Otro de los ejes es en el cual los académicos analizarán la relación de Kierkegaard con filósofos poco conocidos en la parte de Europa del este. “Él tuvo mucha influencia en pensadores asiáticos, rusos y una de las ponencias es de la doctora Catalina Dobre, titulada ‘La filosofía existencial como Vox clamantis in deserto. Reflexiones shestovianas en torno al pensamiento de Søren Kierkegaard’. Una ponencia sobre las correspondencias de Kierkegaard con un filósofo judío en los tiempos que empezaba la revolución rusa y que tuvo que exiliarse”.

Otro de los caminos es el que relaciona la filosofía de Kierkegaard con las artes. “En este derrotero, habrá una conferencia de la obra del pensador danés y la literatura, específicamente sus nexos con el Nobel de Literatura, Peter Handke, quien tiene dos libros que están ligados directamente a Kierkegaard y se titulan La repetición y La angustia del portero ante el penalti”. En este tema, Rafael García Pavón ofrecerá la ponencia “Kierkegaard y Woody Allen: El humor como sentido de la existencia”.

El cuarto eje es sobre Kierkegaard y la contemporaneidad. Son algunas reflexiones del filósofo sobre el estatuto de las religiones y sus crisis, la migración o la mujer, entre otras, agrega García Pavón.

Exposición de libros sobre Kierkegaard

El congreso también contará con una exposición sobre Kierkegaard y la filosofía contemporánea, que exhibirá libros de filósofos de diferentes épocas y en los cuales hay pasajes que hablan de la obra del danés.

A continuación el texto que abre la muestra:

La profundidad de la obra del pensador danés Søren Kierkegaard (1813-1855) se ha convertido a lo largo de los años en un pozo del cual abrevan los más diversos credos: ortodoxos e iconoclastas; creyentes y ateos; conservadores y revolucionarios. El hecho de que Kierkegaard haya sido recibido por autores, corrientes y propósitos tan distintos habla del enorme alcance y riqueza de su pensamiento.

La presente exposición es un breve muestrario del parecer de algunas de las mentes más brillantes de los últimos tiempos en torno al pensador danés. Su propósito es contextualizar su legado en la historia reciente a través de imágenes, opiniones y una selección bibliográfica. Destaca en esta muestra una primera edición de Begrebet Angest (El concepto de la angustia) de 1844, obra clásica de su corpus y decididamente influyente en toda filosofía posterior.

Kierkegaard es, con Nietzsche, el padre de la dialéctica existencial, él nos enseña el arte de los contrarios en la vida; y su espíritu no es siempre, ni siquiera principalmente, una síntesis, sino una lucha contra los contrarios mantenidos en su pureza, y al mismo tiempo es un esfuerzo pensar en lo que excede y reside sobre ellos. El pensamiento de Kierkegaard es uno de aquellos en los que el carácter del espíritu se manifiesta mejor. Jean Wahl (1888-1874), Estudios Kierkegaardianos.