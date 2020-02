“La niña estaba en situación vulnerable y el DIF no hizo nada”

Sonia López, la tía de Fátima, exigió justicia por la muerte de su sobrina y contó que autoridades, como las del DIF, sabían que la madre de la niña tenía dificultades para atender a sus hijos, pero no tomó cartas en el asunto.

Sobre el tema, el DIF-CDMX informó que existe un expediente del caso que data de noviembre del 2015; en dicho reporte, interpuesto por un cercano a la familia, se refiere que existen problemas en el círculo familiar, descuido y maltrato emocional hacia un niño y dos niñas, una de ellas de iniciales F.C.A.A., que entonces tenía dos años de edad.

En julio de 2017, se recibió una llamada telefónica en el DIF, de quien dijo ser tía de la niña Fátima, de 4 años de edad, señalando que existía descuido y negligencia generado por la progenitora y padrastro; incluso solicitó orientación para el proceso de guarda y custodia de sus sobrinos, mismo que se le proporcionó. Posterior a esa fecha no se tiene ninguna interacción con la solicitante.

Ayer, luego de platicar con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en las instalaciones del Incifo, la señora López aseguró que Fátima estuvo en una situación muy vulnerable de la que alguien se aprovechó.

“Alguien vio que no habían los cuidados pertinentes para Fátima y pensó que no íbamos a reclamar su nombre, pensó que iba a pasar como una desconocida, que iba a ser una más de tantas miles que están desaparecidas en este país. Y no es así...”.

La tía de la pequeña Fátima dijo que la jefa de Gobierno se comprometió a que la Fiscalía haga los procesos como corresponde y reprochó que, desde que se dio aviso a las autoridades sobre la desaparición de su sobrina, hayan pasado tantos días sin que tuvieran una respuesta.

Comentó que la familia tuvo que dar las pistas para hallar el cuerpo.

“No es posible que hayan pasado tantos días y que la familia haya dado todas las pistas”, dijo.

Y agregó: “Ella (Fátima) pudo haber sido encontrada con vida, pero nadie nos hizo caso. No es posible que se hayan perdido horas fundamentales para dar con ella...”.

Aseguró que la investigación de lo sucedido fue realizada por ellos y no por las autoridades correspondientes.

Dijo que la búsqueda de información, la comunicación con los vecinos y la petición de videos de las cámaras de seguridad fue realizada por ellos, posteriormente, todo este material fue entregado a las autoridades para continuar con la investigación.

Mencionó que, al presentar la denuncia de la desaparición de su sobrina, las autoridades se limitaron a levantar una Alerta Amber.

Fue hasta días después, cuando el caso ya había cobrado relevancia nacional, que el gobierno empezó a actuar para tratar de encontrar a la menor de edad.

Con respecto a la mujer que aparece en los videos de las cámaras de seguridad, Sonia aseguró que no conocen a la persona que aparece caminando con su sobrina.

Sonia López también aseguró que, al hablar con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ésta se comprometió a esclarecer el asesinato de Fátima

LA SEP ANUNCIA INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA REBSAMEN, POR FÁTIMA. Ante el clamor social para hallar responsables por el asesinato cometido contra Fátima Cecilia Aldrighett Antón, la niña de 7 años que fue recogida por una mujer desautorizada para ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció una investigación administrativa para determinar si se cumplió el protocolo formal establecido para entregar a los infantes en las escuelas públicas.

Fátima desapareció el pasado martes 11 de febrero cerca de las 6:40 de la tarde al salir de su escuela primaria Enrique C. Rebsamen, en la colonia Santiago Tulyehualco en Xochimilco; ese día una mujer aprovechó que la madre de la menor no había llegado por ella y la llevó consigo.

Ese hecho violaría la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México, tal como lo explicó en conferencia con los medios el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luis Humberto Fernández Fuentes.

Luego que autoridades de la Ciudad de México confirmaron ayer que se encontró el cadáver de la niña, quien fue violada y torturada antes de ser asesinada, la SEP llamó a los medios para señalar que repudia los hechos contra la menor.

La pequeña había cumplido 7 años el pasado 8 de enero; Fernández Fuentes dijo que los niños en ningún momento pueden quedar solos, o desprotegidos, que es responsabilidad de la escuela protegerles y resguardarlos.

Dijo que la SEP no prejuzga ni criminaliza a ningún maestro o director de escuela pública en la CDMX, y que será la investigación administrativa que han iniciado la que determine si hay responsabilidad o no entre los que participaron en los hechos ese día, en que Fátima fue entregada a una mujer sin autorización para recogerla de la escuela.

El funcionario dijo que el director de la Escuela Rebsamen se retirará de su función unos días para facilitar la indagatoria, en un ámbito colaborativo.