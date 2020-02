La OMS pide al mundo que se prepare para una pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió ayer, por primera vez desde que China alertó de un brote de neumonía desconocida en Wuhan, el 31 de diciembre de 2019, que el coronavirus tiene “potencial de pandemia”, por lo que pidió a todos los gobiernos y organizaciones civiles y a las personas en particular, que tomen medidas para evitar que esto ocurra.

La organización ve “muy preocupante” el aumento repentino de casos fuera de China, en Italia, Irán y Corea del Sur, pero insiste en que esto no implica que el brote sea una pandemia. “¿Tiene este virus un potencial pandémico? Absolutamente, lo tiene. ¿Ya hemos llegado a ese punto? Según nuestra evaluación, todavía no”, declaró el director general de la OMS Tedros Ghebreyesus.

“Por el momento, no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus, y no estamos presenciando una enfermedad grave o muertes a gran escala”, afirmó, aunque declaró que es “muy preocupante” la virulencia del brote en Corea del Sur, Irán e Italia, entre personas que nunca han viajado a China, no han entrado en contacto con personas de ese país ni que hayan viajado recientemente al gigante asiático.

ELOGIO A CHINA. Sobre el caso chino, epicentro de la epidemia y donde se concentra el 97 por ciento de muertos y de contagiados, el jefe de la misión de la OMS en ese país, el epidemiólogo canadiense Bruce Aylward, declaró que habría cientos de miles de infectados más, de no haber sido por las medidas de contención que decretó el régimen de Pekín.

“No hay dudas de que la actitud de China ante la rápida propagación de este nuevo patógeno respiratorio ha evitado cientos de miles de casos. Son probablemente las medidas de contención de enfermedad más ambiciosas, ágiles y agresivas de la historia”, declaró, un día después de que el presidente chino, Xi Jinping, declarase que la epidemia de coronavirus es la crisis de salud más grave que ha vivido el país desde la fundación de la República Popular en 1949.

Aylward pidió poner fin a las restricciones de transporte y comercio que muchos países han establecido con el país más poblado del mundo. “China es el país con más experiencia del mundo contra esta enfermedad. Si los países ponen barreras ante China, solamente van a poner en riesgo la capacidad de todos de solucionar esto”.

El parte diario de las autoridades sanitarias chinas reflejan un nuevo repunte de contagios, con 508 nuevos casos con respecto al domingo (24%), pero una rebaja de 52% en el número de muertos, con 71 decesos. En total, el COVID-19 ha matado en China a dos mil 663 personas y ha contagiado a 77 mil 658.

BOLSAS EN PICADA. El temor a una posible pandemia y a que frene en seco el crecimiento global causó un lunes negro en las bolsas mundiales. El índice Dow Jones cayó un 3.5%, contagiado del pánico en las bolsas europeas, que cerraron con caídas que rondan el 4%, encabezadas por Milán, con una caída del 5.5%.

La Bolsa de Tokio abrió la mañana de este martes con un derrumbe del 4%, mientras que los inversores se refugian en el oro y el dólar, lo que está presionando a la baja el resto de las monedas, incluido el peso mexicano.

En el mercado del crudo, el petróleo Brent perdió un 4.5% de su valor, hasta los 55 dólares, por la perspectiva de una menor demanda.