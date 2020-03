La violencia ha arrancado a la gente el goce del espacio público: Javier Sicilia

“La poesía no es el ejercicio del poema, un poeta o una poeta no deja de sentir, no deja de mirar, como poeta no se deja de oler y de percibir, es decir, no se deja de entender la vida humana”, comentó el poeta y activista Javier Sicilia (Ciudad de México, 1956) durante el anuncio de la novena edición de Poesía por Primavera.

Dicho festival, organizado por el promotor cultural Antonio Calera-Grobet, se llevará a cabo los días sábado 7 y domingo 8 de marzo en la plaza San Jerónimo del Centro Histórico de la Ciudad de México, entre las calles Isabel la Católica y 5 de Febrero, en un horario de 12 a 20 horas.

Poesía por Primavera 2020 tendrá por eje la temática: lucha de las mujeres por justicia, respeto, igualdad y libertad. Y contará con la participación de 60 escritores y artistas, entre ellos: Tanya Huntington, Valeria List, Betsabeé Romero, Natalia Toledo, Javier Sicilia, Demián Flores, Alejandro Magallanes, Diego Flores Magón y Alejandro Páez Varela.

“Donde se pare un poeta, aunque ya no escriba poesía, su palabra le devolverá el sentido a la tribu y ese sentido tiene que ver con lo que custodian: la vida humana no ideologizada por el poder, no mediada por la violencia sino por la pura fraternidad”, comentó Javier Sicilia.

El también autor de El deshabitado recordó a Mallarmé diciendo que el poeta es la voz de una tribu, “es donde una tribu encuentra su significado que se expresará en la custodia del amor y en el diálogo”.

La violencia del país ha arrancado a la gente el goce del espacio público, agregó el activista.

“Los narcomenudistas, los secuestradores, los psicópatas, los funcionarios y políticos corrompidos se han adueñado del espacio público que es nuestro espacio y nos quieren encerrar en el galimatías de la violencia y del miedo”, externó.

En ese sentido, dijo, el festival coincide con el movimiento feminista que también es una recuperación del espacio y de su fundamento: la palabra.

“Otro de sus fundamentos: la palabra que termina compartiendo el pan, la amistad y el amor, es un acto de recuperación, de volverle a dar un rostro de sentido a esta nación rota frente a sus políticos inoperantes y a los criminales que, bajo esa inoperancia o en complicidad con esos políticos, tienen secuestrado el espacio público”, indicó.

Javier Sicilia opinó que donde está la gente reunida fraternamente, los criminales no tienen cabida y de esa manera, un espacio público con vida repele al crimen.

“Cuando ese espacio está custodiado por la música, por la palabra o por algo y expresa el alma de un pueblo, es un espacio libertario”, dijo.

El poeta también señaló que los espacios públicos deben fomentar la discusión.

“Por eso el festival ha convocado a pensadores para describir nuevos significados de la vida de esta crisis civilizadora que vivimos con la violencia e incapacidad de las instituciones para contenerla. Pongamos nuestras diferencias a un lado para encontrar lo que nos unifica: recuperar el espacio público y redefinir la justicia, la paz y la verdad”, opinó.

Al respecto, Melisa Arzate Amaro, organizadora del festival, señaló que Poesía por Primavera 2020, también abordará temas como: medio ambiente, el trabajo no pagado de los trabajadores de la cultura y la falta de una formación humanista en el país.

“El arte puede salvar los espíritus y la palabra será capaz de servir como arma para exigir justicia y al mismo tiempo nos asistirá en la construcción de nuevos significados. A pesar del horror, dolor y resentimiento, y de la lucha tantas veces ignorada, amamos esta tierra”, aseveró.