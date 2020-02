Las tensiones y los reclamos por la historia

El concepto de una “historia oficial” en México no nació con los libros de texto gratuito. Venía de mucho atrás, de los tiempos en que la república liberal triunfante consolidó su relato fundacional. En tiempos de don Justo Sierra, ministro de educación porfiriano, la idea no solo no inquietaba, sino que parecía la mejor manera de dar una educación uniforme a todos los mexicanos. Ese concepto, que no dejaba de tener una faceta práctica, resurgió con los libros de texto gratuitos en 1960. Desde entonces, y hasta la fecha, los contenidos históricos son, cada tanto, materia de encendidas discusiones.