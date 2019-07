Le amarran las manos a Quintero

Nos dicen que quien se llevó tremenda sorpresa ahora que la administración de la Magdalena Mixhuca regresará a la alcaldía de Iztacalco, fue el señor Armando Quintero. Sí, la felicidad del alcalde se vio opacada cuando se enteró que no tendrá todo el pastel. Y es que en un convenio que firmó con la administración local se estipula, y muy claro, que el morenista tendrá que informar a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre cualquier movimiento que pretenda hacer, como intervenciones, obras u acondicionamientos en los 473 mil 529 metros del Polígono 1, que de ahora en adelante podrá manejar. Además se tendrá que coordinar con el Instituto del Deporte de la CDMX para facilitar el uso de las instalaciones para eventos nacionales e internacionales que este último tenga a bien programar o autorizar, esto independientemente de aquellos eventos que organice el gobierno de la señora Sheinbaum, es decir que le amarraron las manos y no podrá actuar a su antojo. Así las cosas.

Don David está de regreso y muy ¡saluuudable!

Vaya desliz el que protagonizaron algunos panistas de la capital al armar todo un alboroto por la supuesta desaparición de uno de sus compañeros, el líder blanquiazul de la alcaldía Miguel Hidalgo, David Silva Ceballos. Resulta que el pasado domingo desde muy temprano comenzaron a publicar mensajes de ayuda en redes sociales para localizar al señor Silva Ceballos, quien según el mismo partido había sido visto por última vez en la colonia San Miguel Chapultepec el sábado 20 de julio pasado. Tanta era la preocupación por el dirigente que algunos políticos, como la senadora Kenia López, de inmediato responsabilizaron a la delincuencia de la ausencia de su compañero. Nos dicen que el susto se le pasó apenas le confirmaron que don David ya se encontraba en su casa sano y salvo, por lo que la senadora, tuvo que informar la situación en redes sociales, además de borrar los mensajes en que los que responsabilizaba a la inseguridad del hecho. Quienes vieron aparecer al panista, luego de detenerse ante unos tacos de birria y pasar por víveres a un Oxxo, dicen que andaba feliz y de muy buena ¡saluuuud!

Taboada, el ausente

Seguramente tuvo cosas más importantes que hacer por lo que el señor Santiago Taboada fue el único de los alcaldes que no asistió a la rendición de cuentas de los 200 días de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La gente del gobierno lo justificó al asegurar que había avisado sobre la inasistencia, arguyendo asuntos personales. Lo cierto es que, según nos dicen, a Taboada no le conviene que lo vean muy de cerca con la mandataria morenista en eventos públicos, porque una cosa es asistir a reuniones privadas para negociar recursos o seguridad, que ser un palero más. Sería muy mal visto. Sean peras o manzanas fue el único que no asistió y no causó sorpresa. Los que sí lo hicieron fueron los perredistas Julio César Moreno, de Venustiano Carranza, y Manuel Negrete, de Coyoacán. Ellos sí que estuvieron en primeras filas, y hasta acarreados llevaron. Dicen que fue un asunto meramente institucional, ¿será?

