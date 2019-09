“Legislativo debe incluirnos en debate sobre residuos; ingresos de un millón de personas, en riesgo”

Para la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, A.C. (Anipac) una iniciativa para reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos debe vigilar que no se pierdan empleos, ‘sumar dos erres’ a las tres que ya existen en el manejo del plástico: al reciclaje, reúso, reducción, ahora debe sumarse el rediseño y repensar una economía circular.

“Tenemos que repensar lo que hasta hoy hemos hecho y creo que no lo hemos hecho de la manera más adecuada posible”, dice en entrevista con Crónica Aldimir Torres, presidente de la Anipac, sobre la iniciativa presentada por Morena para prohibir, a nivel nacional, los plásticos de un solo uso.

Los legisladores del partido gobernante, a través de un transitorio de su proyecto, proponen que haya un periodo de 360 días para que la industria del plástico tenga tiempo de adaptarse.

Al respecto Torres señala que esto impactaría en los empleos directos e indirectos de la industria, un millón de personas que dependen de la producción y del reciclaje de los plásticos.

Torres da un panorama de cómo es el impacto del plástico en la vida de las personas. Señala que en el mundo se producen y consumen 400 millones de toneladas de plástico al año, de éstas 85 por ciento proviene directamente del procesamiento del petróleo; 14.5 del reciclaje y sólo 0.5 por ciento es de biomateriales. En tanto, en México se tiene un registro de siete millones de toneladas de consumo y producción, de los cuales 47 por ciento es de un solo uso.

El presidente de la Anipac subraya que tan sólo la Ciudad de México tiene una capacidad de compostaje de 25 toneladas al día, es decir, eso deja ver la dependencia que hay hacia los productos del plástico.

Aldimir Torres advierte que a la iniciativa de los diputados de la 4T le falta ser incluyente: Sabemos en la industria del plástico que tenemos un problema, “no es prohibiendo como tiene que haber colaboración”.

“Entendemos que debemos trabajar de manera conjunta tres sectores: gobierno, sociedad e industria. Sólo así se podrá encontrar la manera más inteligente, técnica y responsable para saber qué hacer con los residuos sólidos. Nosotros no vemos nunca, nunca, plástico en la basura. Es materia de muy alto valor que no tiene que estar ahí”, dice Torres.

Indica que en el país aún no existe un sistema de reciclaje. No es posible tener en casa cinco botes de basura para la separación de todos los residuos.

Un debate que pasa por la ecología y en torno al que dice: “Lo que ya ha afectado fuertemente, lo que más preocupa es el planeta. Creo no somos los responsables. El hecho de que el popote esté en los ecosistemas de la tortuga, ¿de quién es la responsabilidad?, ¿de quién irresponsablemente lo tiró?, ¿por no hacber un sistema de manejo de residuos para que no llegara ahí? O ¿de quien lo fabricó?”, se pregunta y responde que es responsabilidad compartida, “trabajar de manera corresponsable, para evitar esta contaminación”.

Aldimir Torres precisa que ya ha habido reuniones en Parlamento Abierto en el Senado para abordar el tema, y en este mes se debe desglosar la iniciativa para que se remita a las diversas autoridades, entre ellas, dice, a la Cámara baja, donde se presentó la iniciativa de reforma.

“Trabajamos en siete talleres integrales. En uno de se abordó el tema de la economía circular. Y con los ambientalistas se coincidió en que sería la vía o la mejor alternativa posible, hoy día, para tratar de abordar el problema. En otro de los talleres se habló de la educación ambiental. Necesitamos en todos los niveles trabajar en educación ambiental, manejo de residuos, etiquetado de productos y responsabilidades compartidas”, apuntó Torres.

En defensa de lo útil que son estos materiales, Aldimir Torres cierra el tema con una anécdota: “Hace unos días vi un eslogan que me encantó, se muestra una bolsa que dice: ’No me ataques, úsame responsablemente’”.