Ley de Presupuesto que envió AMLO será modificada, anuncia Monreal

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador con la cual busca abrogarse facultades constitucionales para reorientar el gasto público en caso de emergencia económica será modificada en el Congreso de la Unión pues no pasará en los términos que la canalizó el Ejecutivo.

“Yo creo que como está planteada no podría tener una suerte afortunada. Es decir, creo que tendrá que modificarse para que quedé muy claro el equilibrio de poderes y el papel del Congreso, en este caso, de la Cámara de Diputados que tiene la facultad exclusiva. (…) Creo que en el Ejecutivo están planteando esta iniciativa con el interés de asignar recursos extraordinarios para enfrentar la pandemia. Garantizo que la minuta que nos envíe la Cámara de Diputados será reflexionada y analizada con todo cuidado”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que primero debe aprobarse la realización de un periodo extraordinario para dar “luz verde” a esta iniciativa presidencial, pero eso también se “tambalea” y tampoco está garantizado pues Morena y sus aliados no reúnen la mayoría calificada que se requiere para concretarlo.

“Intento no generar expectativas falsas y, se requiere (recuérdenlo bien) de acuerdo con la Constitución, la ley y el reglamento del Congreso, mayoría calificada de los componentes de la Permanente, es decir, dos terceras partes. (…) Si el bloque opositor se mantiene en contra de que se convoque a extraordinario, me temo que no lograremos el periodo extraordinario. Hoy fueron tajantes, no están de acuerdo con la ley como está planteada. (…) Yo no garantizaría el que ya tengamos periodo extraordinario a la puerta”, aceptó.

En conferencia telemática, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), consideró que esta modificación es indispensable, porque el gobierno no puede mantenerse inerte o, en la total inmovilidad, ante esta emergencia del tamaño del coronavirus, pero reiteró que si la Cámara de Diputados envía tal cual la iniciativa que propuso el presidente, el Senado le hará cambios.

En ese sentido, Monreal pidió serenidad a aquellos gobernadores que, en esta época de crisis, con su posición cesionista o separatista pretenden romper el Pacto Federal y recordó que no es viable la separación de la República pues se requiere el aval de las dos terceras partes del Senado y los estados que amagan con esa medida, sus partidos no tienen la mayoría en la Cámara Alta.

havh