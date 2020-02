López Obrador en espera de que concluya investigación contra coordinador de superdelegados

"Yo no me pertenezco", señala el Presidente en torno a su deber con los ciudadanos y comenta el caso de Gabriel García Hernández, quien actualmente está al mando de los superdelegados amlistas que están siendo investigados por Función Pública. Nadie se verá solapado, asegura el mandatario, así que si hay pruebas de un mal actuar, se procederá...

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador esperará la culminación de las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Gabriel García Hernández, jefe de los superdelegados estatales, para determinar si continúa o no en el cargo, adelantó: “No voy a sudar calenturas ajenas, que nadie se equivoque, no voy a proteger a nadie, ya no me pertenezco”.

Sí, dijo, estaría abierto a respaldar iniciativas desde el ámbito legislativo para prohibir a los delegados aspirar a cargos de elección popular.

Este diario lo cuestionó en torno a las recientes revelaciones de Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, sobre las indagatorias relacionadas con quien funge como Coordinador General de Programas para el Desarrollo, por uso político o partidista de los programas sociales y a favor del proyecto de Bertha Luján como presidenta de Morena.

-¿Tomará cartas en el asunto, está pensando en removerlo en tanto finalizan estas investigaciones?

-Pues sí, pero primero hay que probar, porque hay mucha politiquería. Si hay una denuncia y hay pruebas de que un funcionario se está metiendo en asuntos partidistas, se procede de inmediato, eso no se va a permitir. Ya no hay partido de Estado, ese es otro cambio, no se permite el que se utilice al gobierno para favorecer a partidos o a candidatos.

Y abundó: “Los bienes del gobierno son de todos, no de un partido, como era antes; si esto se constata, la misma Secretaría de la Función Pública, se procede de inmediato; pero no sólo se le despide, se presenta denuncia a la fiscalía, ya existe la fiscalía anticorrupción y existe la fiscalía por delitos electores.

-¿Entonces esperará a que culminen las investigaciones para tomar la determinación?

-Sí, nada más eso. Y que quede clarísimo, llegué aquí para encabezar una transformación y la gente tiene confianza en eso, y no voy a estar solapando actos de ilegalidad o de corrupción.

-Usted ha instado al Coordinador y a superdelegados a no mezclar al gobierno con lo electoral, les ha enviado hasta cartas. Para que esto acabe, ¿apoyaría iniciativas como la impulsada por Morena en la Cámara de Diputados para prohibir a estos funcionarios aspirar a puestos públicos y para que el puesto de Coordinador pueda ser ratificado por los diputados y se le pueda citar a comparecer?

-Sí, podría analizarse, pero habría primero que probar que se están involucrando y eso podría llevar a una iniciativa, a reglamentar que quien se desempeñe en ese cargo no pueda aspirar a ser candidato. Pero vamos a esperar los acontecimientos…

