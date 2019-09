López Obrador envía al Congreso Ley de Amnistía

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió hoy a la Cámara de Diputados la propuesta de Ley de Amnistía que ofreció durante su campaña, con la que busca dejar en libertad a personas presas por delitos específicos luego de análizar diversos factores de cada caso.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que este domingo su fracción parlamentara recibió la iniciativa, en el marco del 209 aniversario del Grito de Independencia, cuando Miguel Hidalgo y Costilla "liberó a presos políticos del régimen virreinal y a gente del pueblo".

Expuso que la ley otorga la libertad a personas presas por ciertos actos delictivos, a fin de que puedan reintegrarse a la vida en sociedad.

Recordó que el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo liberó de la cárcel de la congregación de Dolores a presos políticos del régimen virreinal y a personas del pueblo, cuya pobreza o ignorancia era la causa común de su presidio.

En la actualidad, por tradición los gobiernos de algunas entidades indultan en estas fechas a presos cuya culpabilidad es dudosa, o es baja la cuantía del daño que produjeron; a los que observan buen comportamiento o a quienes tuvieron un juicio injusto.

Delgado Carrillo aclaró que el indulto y la amnistía no son iguales, sin embargo, ambos conceden la libertad y ofrecen la oportunidad de la reinserción social.

Explicó que la propuesta beneficia a jóvenes relacionados con delitos contra la salud, sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza o bajo amenazas derivadas del fenómeno de violencia desatado bajo el pasado régimen e gobierno, o porque fueron sentenciados por robo simple sin violencia.

También, continuó, beneficia a mujeres criminalizadas por abortar y a los médicos o parteras que participaron; a personas indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, y a presos políticos o de conciencia, acusados por delitos inverosímiles.

La liberación procederá cuando no se trate de reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego, o bien, que no se trate de delitos graves relacionados en el artículo 19 Constitucional. La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no para quienes causen graves daños a las personas

El coordinador de los diputados de Morena añadió que el Ejecutivo Federal integrará una comisión que dará seguimiento y vigilará la aplicación de la Ley de Amnistía.

ijsm